Bündnis beklagt Energiekosten : „Mieter leiden unter den höchsten Strompreisen in Europa“

Die steigenden Energiepreise treiben die Kosten für viele Menschen in die Höhe. Mieterbund, Umweltschützern und Verbraucherverbänden bereitet das zunehmend Sorgen. In einem gemeinsamen Forderungskatalog, der der F.A.Z. vorab vorliegt, verlangen zahlreiche Verbände jetzt, dass die Regierung gegensteuern soll: So soll zügig die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gestrichen werden, die Stromsteuer auf ein Minimum gesenkt sowie Industrieausnahmen wie auch Eigenkapitalzinssätze der Netzbetreiber gesenkt werden.

„Mieter leiden unter den höchsten Strompreisen in Europa, den aktuellen Preissprüngen auf dem Öl- und Gasmarkt und der vollen CO 2 -Preis-Umlage für Heizung und Warmwasser“, sagt Melanie Weber-Moritz, Bundesdirektorin des Mieterbundes. „Ein ‚Weiter so‘ kann es jetzt nicht mehr geben – die Energiekostenkrise kommt spätestens seit dem Jahreswechsel mit massiven Kostensteigerungen bei den privaten Haushalten an.“

Zumindest für die Senkung der EEG-Umlage gibt es Rückenwind aus der Regierung. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sprach sich am Montag für eine „schnellstmögliche Absenkung“ aus. Ohnehin soll die Abgabe für Ökostrom laut Koalitionsvertrag im kommenden Jahr durch den Bundeshaushalt finanziert werden. Schon zum Jahreswechsel ist die EEG-Umlage von 6,5 Cent je Kilowattstunde auf 3,72 Cent gesunken. Im Gespräch ist nun, dass die Abschaffung vorgezogen werden soll.

Einseitige Belastung der Mieter?

Neben der Preisentlastung fordern die Verbände zusammen, dass Strom- und Gassperren bis zum 1. April ausgesetzt werden sollen – wie das schon in der Corona-Pandemie der Fall war. Auch sei der geplante Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger zu niedrig. Der vorläufige Förderstopp von energetischen Sanierungen müsse schnell beendet werden.

Dieses Aus der KfW-Programme in der vergangenen Woche hat für die Deutsche Umwelthilfe gezeigt, wie dringend eine Überarbeitung der Förderpolitik ist. „Ein Großteil der Förderung floss bislang in den Neubau und teilweise in Standards, die nicht mit den Klimazielen vereinbar sind“, sagt Barbara Metz, stellvertretende Bundesgeschäftsführerin. Sie findet, dass die Fördermittel von heute jährlich rund 17 Milliarden Euro auf 25 Milliarden Euro angehoben und langfristig verstetigt werden sollten. Nur so lasse sich eine ausreichende Modernisierungsgeschwindigkeit im Gebäudebestand zur Erfüllung der Klimaziele erreichen.

Die Forderungen unterstützen neben dem Mieterbund, der Umwelthilfe und dem Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) zudem der Sozialverband VdK Deutschland, der Bund der Energieverbraucher, der Bundesverband Wärmepumpe, der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik sowie der Internationale Verein für zukunftsfähiges Bauen und Wohnen Natureplus. Aus deren Sicht sind für die hohen Energiepreise und die zunehmende Wohnkostenkrise neben den Entwicklungen auf dem globalen Öl- und Gasmarkt vor allem staatliche und regulative Fehlanreize verantwortlich.

Dazu kritisieren sie die hohe Besteuerung des Strompreises, die einseitige Belastung der Mieter beim CO 2 -Preis und die fehlende Entlastung für Haushalte mit niedrigem Einkommen. Zudem sei die Mehrzahl der Öl- und Gasheizungen veraltet und der Sanierungsstau im Gebäudesektor enorm.

„Neben Sofortmaßnahmen wie dem Aussetzen von Strom- und Gassperren müssen der Energieverbrauch im Gebäudesektor und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zur Wärmeerzeugung reduziert werden“, sagt Thomas Engelke, Leiter Team Energie und Bauen beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Denn diese Energieträger kämen in der Mehrzahl aller Wohnungen zum Einsatz, der Anteil erneuerbarer Energien im Wärmesektor sei mit 15 Prozent bisher viel zu niedrig.