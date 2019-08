Warum Strom in Deutschland so teuer ist

Energiewende : Warum Strom in Deutschland so teuer ist

Laut Duden ist etwas paradox, wenn es einen scheinbar unauflöslichen Widerspruch enthält. Widersprüchliche Dinge gibt es in der Energiepolitik zuhauf. Doch das größte Paradoxon der Energiewende ist der Strompreis. Denn es soll zwar viel mehr klimaneutral erzeugter Strom genutzt werden – auch zum Heizen der Gebäude oder als Antriebskraft in E-Scootern, Fahrrädern, Autos, Lkw und Bahnen. Doch zugleich macht die Politik den Strom in Deutschland so teuer wie kaum sonst auf der Welt. Ökonomen beklagen, das mache die Energiewende ineffizient und stelle die im internationalen Wettbewerb stehenden Betriebe vor große Probleme.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) berichtete dieser Tage, Deutschlands Stromkunden müssten mit den Dänen die höchsten Preise in Europa zahlen. Laut Statistikamt der Europäischen Union gehören auch die Belgier zu jener Spitzengruppe, die 30 Cent je Kilowattstunde berappen muss. (Das ist ein gewichteter Durchschnittspreis, er kann je nach Tarif und Anbieter abweichen.) Am günstigsten kommen die Ungarn, Litauer und Bulgaren davon. Sie zahlen nur 10 Cent je Kilowattstunde. Berücksichtigt man die nationale Kaufkraft, sind die Strompreise in Finnland, den Niederlanden, Malta und Frankreich am niedrigsten. Auch hier steht Deutschland vorne, an zweiter Stelle hinter Portugal.

Da der Strommarkt in Europa länderübergreifend organisiert ist, lässt sich der nach Kaufkraft bereinigte Preisunterschied von 14 Cent in Finnland und 28 Cent in Deutschland nicht durch Kostendifferenzen in der Erzeugung erklären. Grund dafür sind vor allem Abgaben und Steuern, die die Nationalstaaten erheben. Die Spannweite ist groß. Während Steuern und Abgaben im Schnitt der EU Ende 2018 gut ein Drittel (37 Prozent) des europäischen Strompreises ausmachten, waren es in Malta nur 6 Prozent, aber 64 Prozent in Dänemark, 55 Prozent in Portugal und 54 Prozent in Deutschland.

Auf der Stromrechnung können deutsche Verbraucher nachlesen, wie sich ihr Strompreis zusammensetzt. Es gibt drei Kategorien: Den Preis für den Strom, die Kosten für den Transport sowie Umlagen, Abgaben und Steuern. Das Problem: In jedem Bereich steigen die Ausgaben.

Die Kosten für die Strombeschaffung sind laut Branchenverband BDEW mit 21 Prozent in Deutschland die niedrigsten. Auch sie sind zuletzt gestiegen, weil es für Betreiber von Kohle- und Gaskraftwerken teurer wurde, CO2 auszustoßen. Preise für die Zertifikate haben binnen zwei Jahren um mehr als das Dreifache angezogen, mit Folgen für den Strompreis.

Ein Viertel der Haushaltsstromrechnung geht für den Stromtransport drauf. Die Entgelte dafür werden von der Bundesnetzagentur und den Ländern reguliert, sie variieren von Region zu Region. Für die Energiewende müssen die Stromnetze ausgebaut werden. Das gilt für die regionalen Verteilnetze wie für die nationalen Transportnetze. Das ist teuer. Der Ausbau der Leitungen hat schon Milliardenbeträge verschlungen und wird in den kommenden 20 Jahren noch Investitionen in Höhe eines mittelgroßen zweistelligen Milliardenbetrags auslösen.

Der dickste Block sind Steuern, Abgaben und Umlagen. Der größte Brocken hierunter sind die Umlagen zur Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien, festgeschrieben vor allem im Erneuerbare-Energien-Gesetz. So zahlt jeder Stromkunde soweit nicht befreit aktuell 6,4 Cent je Kilowattstunde nur für die Förderung von Strom aus Wind-, Photovoltaik- und Biomasseanlagen. Weitere Umlagen wie für das Stromnetz vor der Küste und die Förderung von Kraftwerken, die Wärme und Strom erzeugen, kommen hinzu. Das dürfte sich in diesem Jahr auf gut 27 Milliarden Euro summieren. Zu den Umlagen kommen Abgaben. Die sind an die Kommunen zu zahlen, weil sie den Netzunternehmen erlauben, ihre Leitungen über öffentlichen Grund zu führen. Am Ende halten die Finanzminister noch einmal die Hand auf: Die Stromsteuer trägt dem Bund allein an die 7 Milliarden Euro im Jahr ein. Und auf alles kommen zur Freude auch der Länderfinanzminister noch einmal 19 Prozent Mehrwertsteuer.

Seit vielen Jahren plädieren Wirtschaftspolitiker, Ökonomen und Verbände dafür, zumindest diese Belastungen zu senken. Damit würde die grüne Elektrizität im Wettbewerb mit den erheblich weniger stark belasteten Energieträgern Öl und Gas nicht weiter benachteiligt und die Energiewende gehemmt. Auch in den Konzeptpapieren für das Klimagesetz 2030 spielt das eine Rolle. Das Gelingen der Energiewende hängt eben nicht vor allem davon ab, ob die Mehrwertsteuer auf das Bahnticket künftig gestrichen wird.