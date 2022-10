Stadtwerke in Not

Stadtwerke in Not :

Stadtwerke in Not : „Es ist verdammt ernst“

Karsten Rogall brauchte Geld, viel Geld, und das schnell. Rund 230 Millionen Euro musste der Geschäftsführer der Stadtwerke Leipzig Ende August binnen zehn Tagen mobilisieren, damit das kommunale Unternehmen in der wilden Achterbahnfahrt der Energiepreise nicht aus der Bahn geworfen wurde.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Der Grund für den unerwarteten Finanzierungsbedarf: Plötzlich seien an der Leipziger Energiebörse EEX, an der auch große Stadtwerke wichtige Termingeschäfte abschließen, die Preise von Strom und Gas auseinandergelaufen, berichtet Rogall. Die Strompreise an der Börse stiegen in Relation zum Gas unvermittelt rapide an. Rogall vermutet als Ursache, dass der staatliche französische Energiekonzern EDF den Strommarkt leer kaufte, um Ersatz für seine lahmende Atomstromerzeugung zu beschaffen. Aber nichts Genaues weiß man nicht.