Krieg stellt Ausstieg infrage : Steht die Atomkraft vor einem unerwarteten Comeback?

Aktualisiert am

Kommt nun die Reue? In der Silvesternacht 2021 gingen drei Atommeiler vom Netz. Darunter auch das Kernkraftwerk im schwäbischen Gundremmingen. Bild: dpa

Der Geist ist aus der Flasche, und er will nicht wieder hinein. Vor dem Hintergrund des russischen An­griffs auf die Ukraine ist in Deutschland eine Diskussion darüber entbrannt, ob es nicht sinnvoll wäre, weiterhin Atomstrom zu erzeugen. Richtig in Schwung gebracht hat die Debatte ausgerechnet jene Partei, die wie keine andere für den Atomausstieg gekämpft hat, die Grünen. Nach Kriegsbeginn sagte der für Energiefragen zuständige Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck mit Bezug zu einer möglichen Laufzeitverlängerung: „Ich würde das nicht ideologisch ab­wehren.“

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Das konnte man als eine weitere „Zeitenwende“ in dieser an politischen Volten nicht gerade armen Zeit verstehen. Denn tatsächlich ist der Atomausstieg tief in der grünen Ideologie verankert, er gehört gleichsam zur DNS der Partei, die aus der Anti-AKW-Bewegung hervorgegangen ist. Wenige Wochen zuvor hatten Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke, ebenfalls von den Grünen, noch vehement gegen die „Taxonomie“ der EU gewettert, die Kernenergie als nachhaltige Technik einstuft.