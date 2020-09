Hierzulande teilten sich zuletzt im Schnitt gut 2900 Einwohner eine Bankfiliale. In den in vieler Hinsicht moderneren Niederlanden ist die Quote rund dreimal so hoch, während die als bequem und konservativ geltenden Franzosen noch geradezu in einem Filial-Paradies leben. Seit der technische Fortschritt die Bedeutung der Filialen verringert hat, nutzen komplett filiallose Anbieter wie N26 die Gunst der Stunde, um in den Markt einzudringen.