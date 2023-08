Wie eine Sprecherin der Behörde am Freitag auf Anfrage der dpa mitteilte, habe man die Ladung zum Haftantritt am Vormittag dem anwaltlichen Vertreter von Herrn Schuhbeck persönlich übergeben. Dieser wiederum habe seinen Mandanten informiert darüber informiert. Vor wenigen Tagen sagte der mittlerweile 74 Jahre alte Unternehmer im Gespräch mit dem „Münchner Merkur“: „Ich weiß selbst nicht, wann es so weit ist.“ In welche bayerische Justizvollzugsanstalt Schuhbeck seine Haftstrafe antreten muss, ist derzeit nicht bekannt.

Das Landgericht München I hatte ihn Ende Oktober 2022 wegen Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe verurteilt. Bei dem Strafmaß von drei Jahren und zwei Monaten war eine Aussetzung der Vollstreckung zur Bewährung nicht möglich gewesen. Im Laufe des Strafverfahren hatte Schuhbeck die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft weitgehend eingestanden und schwere Versäumnisse bei der Buchführung seiner Restaurants Orlando und Südtiroler Stuben zugegeben.

Millionen vorbei am Fiskus

Durch Einsatz eines Computerprogramms gelang es dem Starkoch und Inhaber mehrerer Restaurants in den Jahren von 2009 bis 2015 Einnahmen am Fiskus vorbeizuschleusen. Dabei ging es um keine kleinen Beträge: In seiner Einkommensteuererklärung verschwieg Schuhbeck den Finanzbehörden mehr als 1,2 Millionen Euro. Bei seiner Holding waren laut Urteil der Strafkammer knapp 950.000 Euro an Umsatz- und Gewerbesteuer.

Der Angeklagte wollte es nicht dabei belassen und legte Revision beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe ein. Vor knapp zwei Monaten verwarf der Erste Strafsenat des Bundesgerichtshofs Schuhbecks Revision überwiegend. Das Urteil der Vorinstanz sei damit „im Wesentlichen rechtskräftig“, teilte das höchste deutsche Strafgericht Ende Juni mit. Seitdem musste Schuhbeck auch mit der förmlichen Ladung zum Haftantritt rechnen.