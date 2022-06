Alarm auf dem Gasmarkt : Stadtwerken drohen Insolvenzen wegen Gaskrise

Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1: In Lubmin kommt russisches Erdgas an. Bild: dpa

Der Gasmarkt steht vor neuen Turbulenzen. Nach der Drosselung der russischen Lieferungen und dem drastischen Anstieg der Großhandelspreise will die Bundesregierung in Kürze die Alarmstufe ausrufen. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte noch keinen Termin dafür nennen.

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Aussagen von Ressortchef Robert Habeck (Grüne) im Energie- und Klimaausschuss, dass der 8. Mai angepeilt werde, seien missverstanden worden. Anderswo war zu hören, dass die Entscheidung sehr viel früher kommen werde. So hatte es auch Habecks Staatssekretär Patrick Graichen gegenüber Vertretern der Energiewirtschaft angedeutet.

Nach der Frühwarnstufe folgt die Alarmstufe

Seit Ende März gilt die Frühwarnstufe. Die Alarmstufe wäre der zweite Eskalationsschritt im dreistufigen Krisenplan. Direkte Markteingriffe bis hin zur Rationierung der Gaslieferungen sind erst in der Notfallstufe möglich. Der Gasalarm ist vor allem ein Signal, dass es mit den Preisen auf breiter Front weiter nach oben gehen könnte.

Denn mit der Alarmstufe schafft die Bundesregierung eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Importeure und Großhändler ihre zum Teil drastisch gestiegenen Einkaufskosten einfacher an ihre Abnehmer weiterreichen können. Allein in diesem Monat sind die Großhandelspreise um rund ein Drittel gestiegen, im Vergleich zum vorigen Jahr haben sie sich mehr als vervierfacht.

Gasimporteure und Großhändler wie Uniper geraten deshalb zunehmend unter Druck. Um ihre Lieferverpflichtungen zu erfüllen, müssen sie die fehlenden russischen Mengen zu sehr viel höheren Kosten anderweitig beschaffen, während sich die Abnehmerseite auf bestehende Lieferverträge und alte Preisvereinbarungen berufen kann.

Wenn die Gaspreise erhöht werden

Die erweiterten Preisanpassungsrechte treten aber nicht automatisch in Kraft. Das als Reaktion auf die Gaskrise erst im Frühjahr reformierte Energiesicherungsgesetz sieht einen weiteren Zwischenschritt vor: Nach Ausrufen der Alarmstufe muss die Bundesnetzagentur zunächst eine „erhebliche Reduzierung der Gesamtgasimportmengen nach Deutschland“ feststellen. Erst dann hätten die betroffenen Energieversorger „entlang der Lieferkette das Recht, ihre Gaspreise gegenüber ihren Kunden auf ein angemessenes Niveau anzupassen“.

Der russische Gaskonzern Gazprom hat zwar seinen Gasexport nach Deutschland um 60 Prozent reduziert. Dafür sind andere Lieferanten eingesprungen, so dass die Gesamtimporte derzeit „nur“ um knapp ein Fünftel unter dem Vorjahresniveau liegen. Wann der Preisanpassungsmechanismus scharf gestellt würde, ist bisher nicht absehbar und dürfte auch davon abhängen, welchen Kurs die Berliner Politik verfolgt.

Das weitere Vorgehen ist angesichts der jetzt schon hohen Inflation brisant. Steigende Preise würden zwar einen zusätzlichen Anreiz zum Gassparen setzen, sicherlich aber auch Forderungen nach weiteren Entlastungen für die Verbraucher nach sich ziehen.

Auch für die Stadtwerke, die viele Millionen Privathaushalte beliefern, würden die Beschaffungskosten in die Höhe schießen, so dass sie ihre Endkundenpreise anheben müssten, sagte Ingbert Liebing, Präsident des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU). „Wir kämen in ein ganz raues Fahrwasser. Es drohen nicht nur Zahlungsausfälle bei unseren Kunden, es könnte auch zu einer Insolvenzwelle in der Energiewirtschaft führen“, warnte er im Gespräch mit der F.A.Z.