Stadtwerkechef im Interview : „Die Leute sparen kein Erdgas“

Herr Bieberbach, die Stadtwerke München sind die größten in Deutschland. Was sind die Folgen in Ihrer Stadt, falls Russland bald kein Gas mehr liefert?

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Zunächst werden sicher die Preise noch einmal stark steigen. Das ist schon eine dramatische Folge. Und dann wird die Frage sein, ob bei uns in Süddeutschland die Gasengpässe so groß sind, dass die Bundesnetzagentur kurzfristig die Abschaltung bestimmter Erdgaskunden anordnet. In München wären davon rund ein Dutzend große Industrieunternehmen und Brauereien betroffen.

Klingt erst mal nicht so dramatisch.

Für die jeweiligen Unternehmen schon. Die Netzagentur kann aber auch allgemeine Anweisungen erlassen, die Privathaushalte und Unternehmen betreffen, dass zum Beispiel keine privaten Swimmingpools mehr mit Gas beheizt werden dürfen. Wenn solche Einzelmaßnahmen nicht reichen, sind auch proportionale Kürzungen denkbar. Wir als Stadtwerke bekommen dann die Anordnung, den Gasverbrauch in München insgesamt um beispielsweise 10 Prozent zu senken. Das würde alle Kunden, die keinen besonderen gesetzlichen Schutz genießen, sehr hart treffen, also vor allem die Unternehmen.

Sind auch für private Haushalte Erdgasrationierungen notwendig, wie es die Wirtschaft fordert?

Private Haushalte und wichtige öffentliche Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser gelten als gesetzlich geschützte Verbraucher. In München sind das 85 Prozent aller Erdgaskunden.

Wirtschaftsminister Robert Habeck scheint diese Priorisierung der Haushalte inzwischen infrage zu stellen. Sollte im Notfall auch deren Versorgung rationiert werden?

Das funktioniert beim Erdgas schon aus technischen Gründen nicht. Denn die Folge wäre ein Druckabfall im Gasnetz, der in vielen Tausend Heizungsanlagen in München automatische Sicherheitssperren aktivieren würde. Jede einzelne Heizung müsste hinterher vor Ort vom Handwerker wieder in Betrieb genommen werden. Außerdem hängen in Ballungszentren wie München an einem lokalen Gasnetz in einem Stadtviertel häufig eben nicht nur Wohnungen, sondern zum Beispiel auch Kliniken, die dann zwingend auch von der Abschaltung betroffen wären, was natürlich niemand will. Allgemeinverfügungen hingegen, die Haushalte in Eigenverantwortung zum Energiesparen verpflichten, scheinen mir ein gangbarer Weg.

Die für München relevanten Erdgasspeicher sind nur zu 40 Prozent gefüllt. Wie besorgt sind Sie deshalb?

Es macht uns natürlich Sorgen, dass die Füllstände in Süddeutschland im Bundesvergleich so niedrig sind. Grund ist vor allem der Großspeicher Haidach in Österreich, an dem auch München hängt. Ich bin froh, dass die Netzagentur jetzt angekündigt hat, dass die süddeutschen Speicher bevorzugt aufgefüllt werden. Es darf bei den Gasvorräten keine Schieflage zwischen Nord- und Süddeutschland geben. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Es geht nicht nur darum, dass Deutschland insgesamt genügend Gas hat. Es muss auch sichergestellt werden, dass es überall im Netz ankommt. Vor allem im Nordosten und im Süden Deutschlands ist das eine echte Herausforderung.

Viele Stadtwerke sind abhängig vom insolvenzbedrohten Erdgasimporteur Uniper. Sie auch?