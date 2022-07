Stadtwerkechef im Interview : „Die Leute sparen kein Erdgas“

Aktualisiert am

Florian Bieberbach leitet die größten Stadtwerke Deutschlands. Hier spricht er über den sorglosen Umgang mit Energie, bedenklich leere Gasspeicher in Süddeutschland und Heizverbote für private Swimmingpools.

Herr Bieberbach, die Stadtwerke München sind die größten in Deutschland. Was sind die Folgen in Ihrer Stadt, falls Russland bald kein Gas mehr liefert?

Zunächst werden sicher die Preise noch einmal stark steigen. Das ist schon eine dramatische Folge. Und dann wird die Frage sein, ob bei uns in Süddeutschland die Gasengpässe so groß sind, dass die Bundesnetzagentur kurzfristig die Abschaltung bestimmter Erdgaskunden anordnet. In München wären davon rund ein Dutzend große Industrieunternehmen und Brauereien betroffen.

Klingt erst mal nicht so dramatisch.