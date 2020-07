Schuss auf Wirtschaftsanwalt : Alexander Falk zu 4,5 Jahren Haft verurteilt

Aktualisiert am

Wegen der Anstiftung zu einem Schuss auf einen Wirtschaftsanwalt in Frankfurt ist der Hamburger Unternehmer Alexander Falk zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das gab das Landgericht Frankfurt am Donnerstag bekannt. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre Haft gefordert und die Aufrechterhaltung des Haftbefehls. Die Verteidiger hatten auf Freispruch plädiert.

Falk ist der Erbe des gleichnamigen Stadtplan-Verlages und war ein erfolgreicher New-Economy-Unternehmer. Der Wirtschaftsanwalt wollte ihm in einem Schadenersatzprozess große Teile seines Vermögens streitig machen. Im Februar 2010 wurde das Opfer vor seinem Haus im Frankfurt-Harheim angeschossen.

Immer intensivere Kette an Bedrohungen

Die Staatsanwaltschaft war überzeugt, dass Falk den Auftrag gegeben hat, weil das spätere Opfer mit Härte und Unnachgiebigkeit vorging. Basis für diese Einschätzung war maßgeblich die Aussage des Anwaltes. Er hatte von einer immer intensiveren Kette an Bedrohungen berichtet, die er und Kollegen sich schließlich nur noch mit dem Falk-Mandat erklären konnten: anonyme Anrufe, Einbruchsversuche und der Schuss.

Die Anklagebehörde berief sich außerdem auf eine SMS an Falk Tage vor der Tat, in der die Rede davon ist, dass „die Oma“ ihren „Kuraufenthalt“ bekomme. Zudem stützte sich das Plädoyer auf eine heimlich gemachte Tonbandaufnahme. Diese ist zwar an vielen Stellen geschnitten, jedoch deutete sie aus Sicht der Staatsanwaltschaft trotzdem auf Falk als Initiator des Anschlages hin.

Hinzu kamen unter anderem die Angaben einer Vertrauensperson des LKA, ein Erpresserbrief mit Täterwissen und der Kronzeuge. Die Staatsanwältin attestierte Falk eine kriminelle Energie und bezeichnete die Tat als Angriff auf den Rechtsstaat.

All das hatte die Verteidigung anders gesehen und deshalb einen Freispruch beantragt. Falk habe weder den Auftrag erteilt noch etwas von Einbrüchen gewusst. Er habe bloß an einen Laptop der Kanzlei kommen wollen, weil er dort entlastende Daten vermutete. Alles, was der Kronzeuge gesagt habe, sei falsch, der Mann habe nur die 100.000 Euro-Belohnung der Kanzleien des Opfers kassieren wollen. Die Tonbandaufnahme sei nur zur Erpressung Falks gemacht worden und das ursprüngliche Gespräch völlig sinnentstellt.

Außerdem habe Falk gar keinen Groll gegen den Anwalt gehabt. Er habe sich im Jahr vor der Tat sogar besser mit ihm verstanden. Das Schadenersatz-Verfahren sei damals für ihn in den Hintergrund gerückt, weil die Familie Priorität gehabt habe. An die SMS könne Falk sich schließlich gar nicht erinnern.