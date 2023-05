Stadtflucht : Der Einzelhandel kommt zurück ins Dorf

Immer mehr Deutsche ziehen in den Speckgürtel der Großstädte. Sie kurbeln dort den totgesagten Einzelhandel an.

Speckgürtel – schon der Name lädt nicht dazu ein, den Freunden und Verwandten stolz von den neuen Umzugsplänen zu erzählen. Auf dem Land ist es halbwegs idyllisch und in der Großstadt meistens interessant, aber zwischen den Welten, inmitten von Reihenhaus und Gartenzwerg, ist das Leben weder das eine noch das andere. Modern ist hier nichts, geschweige denn mondän.

Die Bewohner überaltert, die Infrastruktur dürftig, die Ladenzeilen verfallen. So ungefähr lautete der Abgesang auf das Umland von Großstädten, in den Medien und Stadtbewohner jahrelang gleichermaßen überzeugt wie überheblich eingestimmt haben.

Doch die Tonlage des Gesangs hat sich geändert: In den vergangenen Jahren ist der Speckgürtel als Wohnort viel beliebter geworden – und jetzt kommen auch die Läden zurück.

Los ging es mit den Immobilienpreisen. Seit Miet- und Kaufpreise nicht mehr bloß in den Metropolen steigen, sondern auch in mittelgroßen Städten, sind die Menschen gezwungen, über die Grenzen der Stadt hinauszugucken. Spätestens bei der Familiengründung haben die meisten einsehen müssen, dass zwei Zimmer, Küche und Bad mit Kind nicht ausreichen und der kleine Park drei Blocks entfernt als Kinderspielplatz und Naherholungsort vielleicht doch nicht optimal ist. Mehr Platz und ein eigener Garten sollen her, doch in Zentrumsnähe bleibt das selbst für Gutverdiener heute oftmals ein Traum.

Speckgürtel wächst stärker als Stadtgebiet

Das macht das Leben in den Vororten – weil halbwegs bezahlbar – wieder attraktiver. Das lässt sich in Einwohner- und Pendlerzahlen messen, und zwar selbst in mittelgroßen Städten wie Hannover, in denen die Preise noch weit hinter Frankfurt, München oder Berlin liegen. Zwischen 2015 und 2020 hat sich die Zahl der Einpendler nach Hannover um rund 11.000 auf 130.000 erhöht, während die Bevölkerung in den umliegenden Gemeinden stetig und deutlich überproportional zur Landeshauptstadt gewachsen ist, ein Trend, den es so in vielen Städten Deutschlands gibt.

Dann kam die Pandemie, und mit ihr die Feststellung: Ein zusätzliches Arbeitszimmer wäre gut, ein eigener Garten wirklich schön. Das Homeoffice kam in Mode und mit ihm die Toleranz längerer Pendelstrecken, weil man die ja nicht mehr jeden Tag zurücklegen muss.

Pandemie hat die Ansprüche verändert

Etwa jeder vierte Deutsche arbeitet jetzt mindestens einmal pro Woche von zu Hause aus, wie das Ifo-Institut vor einigen Monaten ermittelt hat, in einigen Branchen wie der Unternehmensberatung oder dem IT-Sektor liegt der Anteil gar jenseits der 70 Prozent. Beschäftigte aus der Großstadt, die die Möglichkeit zum Homeoffice haben, sind mit 13 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit umgezogen als jene, die kein Home-Office nutzen, so eine weitere Ifo-Studie aus dem Februar.

Auch die Ansprüche an das Wohnen haben sich mit der Pandemie gewandelt. Rund die Hälfte der Befragten mit konkreten Umzugsplänen hatte angegeben, die Corona-Pandemie habe sie weniger kompromissbereit bezüglich der eigenen Wohnverhältnisse gemacht. Kurz gesagt: Die Vororte haben zuletzt zahlungskräftige Bewohner gewonnen.

Kaufkraft verschiebt sich ins Umland

All das verschiebt das wirtschaftliche Kräfteverhältnis von Stadt und Umland. Cima ist ein Unternehmen, das Städte bei der Stadtentwicklung berät. Es misst immer wieder, wie viel Geld für Konsumausgaben im Einzelhandel zur Verfügung steht. Für Unternehmen ein wichtiger Standortfaktor – und die Kaufkraft verschiebt sich ins Umland. Das zeigt sich wieder am Beispiel Hannover. Eine Sonderauswertung für die F.A.S. zeigt: In den angrenzenden Gemeinden ist die Kaufkraft zuletzt stärker gewachsen als in der Landeshauptstadt selbst, in der 30.000-Einwohner-Stadt Burgdorf gar um 6 Prozentpunkte mehr.