Prenzlauer Berg und Prenzlau : Stadt oder Land: Wer überlebt die Krise besser?

Herr Sommer, was verbinden Sie als Prenzlauer Bürgermeister mit dem Prenzlauer Berg in Berlin?

Sommer: Zunächst mal will ich festhalten, dass der Prenzlauer Berg nach Prenzlau benannt ist, nicht umgekehrt. Ich hatte schon Besucher, die dachten, Prenzlau gehört zu Berlin. Die haben sich dann gewundert, dass die Fahrt vom Flughafen so lange dauert.

Herr Benn, wie oft werden Sie auf Prenzlau angesprochen?

Benn: Das passiert eher selten.

Die Uckermark ist unter Berlinern längst hip geworden. Auch bei Schriftstellern, in deren Romanen die Einheimischen nicht immer gut wegkommen. Nervt Sie das, Herr Sommer?

Sommer: Es freut mich, dass wir interessant geworden sind. Heute wohnen hier Filmregisseure oder der Manager von Rammstein. Wir haben einen tollen Zuzug von Leuten, die uns bereichern. Auf der anderen Seite gibt es Diskussionen: Der Trecker fährt zu schnell, der Hahn kräht zu laut ,und die Gülle stinkt.

Ist das die berüchtigte Latte-macchiato-Fraktion vom Prenzlauer Berg?

Sommer: An dem Klischee ist schon was dran. Wenn ich in unserem Ökoladen jemanden barfuß im Schlabberhemd sehe, mit einem Kind an der Hand, das mit vier noch am Schnuller lutscht – dann sind das wahrscheinlich Berliner.

Sie gehen auch in den Ökoladen?

Sommer: Da gibt’s die Buttermilch aus Bayern, die so schmeckt wie im Urlaub auf dem Berg. Aber noch mal: Die Leute aus der Stadt sind uns willkommen, trotz kleiner Reibereien. Sie renovieren leer stehende Gehöfte, und sie bringen neue Ideen ins Dorf – zum Beispiel, dass man auch mal zusammenkommt und sich trifft. Das gab es vorher oft nicht.

Herr Benn, haben Sie als Berliner ein Haus auf dem Land?

Benn: Ich komme ursprünglich aus Brandenburg und habe dort noch Familie. Damit gehöre ich zur größten Einwanderergruppe in der Stadt: 200.000 Berliner sind in Brandenburg geboren.

Das sind mehr als aus Schwaben?

Benn: Nur 75.000 Berliner kommen aus Baden-Württemberg. Aber ich finde, der Stadt-Land-Gegensatz wird künstlich herbeigeredet. Natürlich gibt es unterschiedliche Interessen und Lebensstile, auch Konflikte. Zum Beispiel treiben die Berliner in Brandenburg die Immobilienpreise nach oben. Und mancher Argwohn rührt aus den Neunzigerjahren, als die erste Welle von westdeutschen Beratern nicht durchweg einen positiven Eindruck hinterlassen hat. Da hat sich eine gewisse Skepsis verfestigt.

Sommer: Schon die Hugenotten, die im 17. Jahrhundert vom preußischen König hierhergeholt wurden, hatten elegantere Kleidung und mehr handwerkliches Geschick, da gab es auch Missgunst.

Benn: Aber die Konflikte werden sich irgendwann auflösen. Die Berliner, die heute nach Brandenburg kommen, kaufen sich ja ganz bewusst kein Haus in der Toskana. Die meisten von ihnen wissen, dass Brandenburg eine eher raue und manchmal stumme Herzlichkeit hat.

Sommer: Da hat jeder seine Vorlieben. Gerade Älteren ist die Großstadt oft zu unsicher, zu laut, und das Grün fehlt. Jüngere sehen das meist anders, da gilt Berlin als Kult. Deshalb haben wir immer noch einen Schwund an Leuten.

Herr Benn, Sie wären wahrscheinlich froh, wenn nicht so viele Leute nach Berlin kommen würden?

Benn: Mein Bezirk hat heute 413­.000 Einwohner, bei der Gründung vor zwanzig Jahren waren es 334.000. Schulen und Parks, Radwege und Straßenbahnen: Das alles reicht hinten und vorne nicht. Es würde uns helfen, wenn mehr Menschen ins Umland ziehen würden.