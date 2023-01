Staatsschulden : Warum Deutschland mehr Zinsen zahlt als nötig

Unangenehme Post vom Finanzminister sind die übrigen Berliner Ressortchefs zu Jahresbeginn gewohnt, aber ein wichtiges Argument war dann doch neu. Bevor seine Beamten mit den einzelnen Ministerien die Gespräche für den Bundeshaushalt 2024 beginnen, mahnte Christian Lindner zum Sparen und drohte sogar Haushaltskürzungen an, soweit hielt er sich ans Ritual. Aber er führte einen Grund an, von dem die selbst altgediente Kolleginnen und Kollegen schon lange nichts mehr gehört hatten: Der Bund müsse leider, leider einen wachsenden Anteil seines Budgets für Zinszahlungen ausgeben.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.







Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

Gewiss, die Schuldenmenge wächst. Auch die Inflation hat einen kräftigen Sprung nach oben gemacht, die Zentralbanken steuern mit Zinserhöhungen gegen, und auch die Geschäftsbanken zahlen für Spareinlagen wieder bereitwillig Geld. Da ist es nur logisch, dass selbst ein so vertrauenswürdiger Schuldner wie die Bundesrepublik den Anlegern wieder eine gewisse Rendite bieten muss, um ihre Staatspapiere unter die Leute zu bringen. Für zehnjährige Bundesanleihen liegt sie jetzt wieder bei mehr als zwei Prozent. Es ist noch nicht allzu lange her, da zahlten Investoren sogar drauf, damit sie ihr Geld bei Lindners beiden Vorgängern Olaf Scholz und Wolfgang Schäuble vor den Weltläufen in Sicherheit bringen konnten. Die Frage ist bloß: Warum schon jetzt, und warum wird das so schnell so teuer?