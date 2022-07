Zu viel Hilfe vom Staat : Die verwöhnten Deutschen

Sorglos am Strand. Bild: dpa

Bald wird in Deutschland das Gas knapp. Rein rational ist das jedem klar. Doch die Bundesregierung tut alles dafür, dass die Deutschen sich das nicht zu Herzen nehmen. So kann es nicht weitergehen.

Gefühle sind wichtig. Sie helfen Menschen in der Regel, in kurzer Zeit und mit wenig Energie gute Entscheidungen zu treffen. Deshalb ist es oft gut, dass Gefühle die menschlichen Handlungen leiten. Und für die Politik ist es umso wichtiger, auf Gefühle Rücksicht zu nehmen und sich nicht nur an kalten Fakten zu orientieren. Eigentlich.