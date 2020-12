Staatsausgaben : Wer kommt für die Rekordschulden auf?

Der Staat hat zur Finanzierung der Corona-Krise gewaltige Summen in die Hand genommen. Das Haushaltsdefizit für dieses Jahr dürfte für den Bund bei fast 7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen. Die Defizite der Länder kommen noch hinzu, und im nächsten Jahr plant allein der Bund weitere Defizite in Höhe von 180 Milliarden Euro, rund 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Bei solchen Summen kann einem schnell mulmig werden, und mancher fragt sich, ob wir zukünftigen Generationen dadurch nicht eine hohe Bürde auferlegen, an der gegebenenfalls noch „unsere Kindeskinder“ zu knabbern haben.

Tatsächlich war das Argument der Belastung zukünftiger Generationen politisch vor einer Dekade so konsensfähig, dass der Bundestag mit Zweidrittelmehrheit das Grundgesetz um eine „Schuldenbremse“ erweitert hat. Doch in den vergangenen Jahren mehren sich nicht nur politisch, sondern auch wissenschaftlich die Stimmen, die sagen, dass dieser Fokus auf Generationengerechtigkeit unbegründet und nur ein Scheinargument sei, mit dem notwendige Investitionen behindert würden. Vor allem zwei Argumente werden vorgebracht: Erstens ein theoretisches, das die intergenerationale Umverteilungswirkung von Schulden grundsätzlich verneint. Zweitens ein praktisches, das auf die derzeit extrem günstigen Finanzierungskonditionen des Staates zurückgreift.

So schrieben exemplarisch für die erste Sichtweise kürzlich die Ökonomen Holger Sandte und Adalbert Winkler in ihrem Artikel „Die Mär von der Belastung der jungen Generation“ in der „Zeit“, dass Staatsschulden überhaupt nicht zwischen Generationen, sondern nur innerhalb ein und derselben Generation umverteilten, denn „die Schulden des Staates sind die Vermögen der Haushalte und Unternehmen. Beides wird vererbt, nicht nur die Schulden.“

Diffiziler Mechanismus

Dieses Argument basiert auf zwei einfachen saldenmechanischen Einsichten. Erstens müssen den Schulden des Staates rein buchhalterisch Vermögenswerte der Privaten in gleicher Höhe gegenüberstehen. Versteht man unter einer Generation die Menge aller zu einem Zeitpunkt lebenden Haushalte, so ist die so definierte Generation trivialerweise sowohl Eigentümerin aller Staatsschulden als auch Adressat aller Steuerforderungen. Ihr Nettovermögen ändert sich nicht in der Höhe der Staatsschulden. Zweitens müssen die vom Staat nachgefragten Güter und Dienstleistungen von den heute lebenden Haushalten produziert und erwirtschaftet werden und stehen diesen nicht für Investition oder Konsum zur Verfügung, völlig unabhängig von der Art der Finanzierung. In diesem Sinne erscheint es irrelevant, ob Haushalte Verzicht üben, weil der Staat sie durch Steuern dazu zwingt, oder sie freiwillig verzichten, weil sie Staatsschulden kaufen.

Dabei macht diese Art der Argumentation zwei kritische Vereinfachungen. Erstens verwendet sie einen groben Generationenbegriff, der Hundertjährige und Neugeborene in einen Generationentopf wirft, und zweitens vergisst sie, dass der Erwerb von Staatsschulden im Gegensatz zum Zahlen von Steuern freiwillig erfolgt. Das heißt, dass Haushalte sich durch den Kauf von Staatsschulden besserstellen müssen, als wenn sie sich nicht an der Finanzierung der Staatsausgaben beteiligt hätten.