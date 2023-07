Bis zu 120 Dollar verlangen Anbieter in den USA derzeit für eine Flasche der Chilisoße Sriracha. In Deutschland ist eine solche Preisentwicklung noch nicht abzusehen.

Die Preise für die Chilisoße Sriracha sind in den Vereinigten Staaten explodiert. Auf den Internetplattformen Ebay und Amazon werden für einzelne Flaschen der Marke derzeit Preise von bis zu 120 Dollar abgerufen, wie das Nachrichtenportal CNN berichtet. Üblicherweise zahlt man für eine Flasche um die 5 Dollar.

Hintergrund der Entwicklung ist demnach ein schon seit mehreren Jahren andauernder Engpass in der Versorgung mit Chilis – Hauptbestandteil der roten Soße. „Wir haben aktuell ein begrenztes Angebot, das unsere Produktion beeinträchtigt“, zitiert CNN einen Sprecher des Herstellers Huy Fong Foods. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man nicht abschätzen, wann das Angebot wieder steigen werde.

Ein Großteil der amerikanischen Chili-Importe stammt aus dem Nachbarland Mexiko, infolge von Dürren hat das Volumen der Einfuhren zuletzt stark abgenommen. Schon im vergangenen Jahr hatte Huy Fong seine Produktion aufgrund von Lieferengpässen komplett einstellen müssen.

Mehr zum Thema 1/

Auch in Deutschland ist die Sriracha-Soße beliebt. Eine ähnliche Preisentwicklung wie in den USA ist bisher jedoch nicht absehbar. Eine 500-Gramm-Flasche kostet auf Amazon derzeit noch um die fünf Euro.

Die Chilisoße, deren Markenzeichen ein weißer Hahn auf der Flasche und ihr grüner Deckel sind, besteht in der Regel nur aus Chilischoten, Knoblauch, Essig, Zucker und Salz. Gegründet wurde das Unternehmen Huy Fong in den Achtzigerjahren in Kalifornien vom Vietnamesen David Tran, den die Sriracha-Soße in der Folge zum Millionär machte.