Spritzen und Ampullen : Schott bringt Pharmagläser an die Börse

Der Spezialglashersteller Schott produziert 13 Milliarden Glasampullen im Jahr für die Pharmaindustrie. Wobei Ampullen die Sache nur ungenau trifft. Unter „Pharmaverpackungen“ für Medikamente und Impfstoffe fallen bei Schott nämlich Ampullen, Spritzen aus Glas und Kunststoff, Glaspatronen und Fläschchen.

Dass das Mainzer Unternehmen in diesem Geschäft einer der größten Anbieter auf der Welt ist, wurde mit Ausbruch der Corona-Pandemie schlagartig ein öffentliches Thema. Plötzlich galt Schott als systemrelevant, die Sorge, es fehle am Ende an genügend Ampullen für den Impfstoff, wuchs. Tatsächlich gaben die Glashersteller aber früh Entwarnung – Engpässe hat es bei ihnen bis heute nicht gegeben.

Die Aufmerksamkeit jedoch ist geblieben und die will Schott jetzt nutzen, um das Pharmageschäft an die Börse zu bringen. Analysten halten eine Wert von bis zu 4 Milliarden Euro für wahrscheinlich.

Ausgliederung im Winter

Im vierten Quartal soll die neue eigenständige Schott Pharma ausgegliedert werden. Im nächsten Jahr könne Schott dann, abhängig vom Marktumfeld, einen Börsengang ins Auge fassen, berichten Vorstandschef Frank Heinricht und Finanzvorstand Jens Schulte im Gespräch mit der F.A.Z.

Nach Heinrichts Worten ist der vermutete Corona-Effekt wirtschaftlich gesehen gering, er habe gerade mal 3 Prozent der Pharma-Umsätze ausgemacht. Das Geschäft wachse auch ohne diese „Sonderkonjunktur“ hervorragend, die Nachfrage sei enorm. Jeder der dreißig größten Pharmakonzerne der Welt sei Kunde von Schott.

Die Börsenpläne begründet der Vorstand mit der Eröffnung weitere Finanzierungsmöglichkeiten: für organisches Wachstum, Zukäufe, und für Investition, um wie versprochen, bis 2030 klimaneutral zu sein. Das Mutterunternehmen sei finanziell gut ausgestattet, es bestehe also keine Not. Mit einem Börsengang könne Schott aber das Risiko innerhalb des Konzerns besser ausbalancieren, sagt Heinricht. „Wir haben schließlich für die anderen Sparten auch noch Ideen“.

Mit einem Jahresumsatz von zuletzt 650 Millionen Euro steht das Pharmageschäft für etwa ein Viertel der Schott-Umsätze. Der Anteil am Ergebnis dürfte höher sein, Schott veröffentlicht ihn bislang nicht. Produziert werden die Ampullen und Spritzen in 16 Werken auf der ganzen Welt. Von den knapp 17.500 Schott-Mitarbeitern sollen 4800 in die neu gegründete Schott Pharma übergehen.

Schott will sich nicht zur Bewertung äußern

Beflügelt werden die Pläne von den hohen Bewertungen an der Börse. Gemessen an der Marktkapitalisierung des italienischen Konkurrenten Stevanato könnte Schott Pharma bis zu 4 Milliarden Euro wert sein. Der Schott-Vorstand will sich zu einer möglichen Bewertung nicht äußern. Auch nicht zu Informationen, wonach bereits drei Banken – die Deutsche Bank, Bank of America und die französische BNP Paribas – mit den Vorbereitung für einen Börsengang beauftragt sind, die Planungen also schon sehr konkret vorangeschritten sind.

Klar sei in jedem Fall, dass Schott die Mehrheit an der Tochtergesellschaft behalten werde. Um einen Kontrollverlust auszuschließen, haben sich die Mainzer nach Darstellung von Finanzvorstand Schulte an der Rechtsform von Merck, Fresenius und Henkel orientiert. Schott Pharma soll deshalb als AG & Co. KGaA firmieren. Diese Rechtskleid wird häufig bei börsennotierten Familiengesellschaften gewählt, wenn die Familie zwar Anteile abgeben, aber die Kontrolle behalten will. Schulte und Heinricht gestehen ein, dass angelsächsische Investoren mit dieser deutschen Besonderheit fremdeln. Die Wachstumsperspektiven würden solche Vorbehalte aber mehr als kompensieren. Ohnehin soll Schott Pharma dem Vernehmen nach in Frankfurt an die Börse gehen.