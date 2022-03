Spritpreisschock : Lindners verstörende Rabatt-Signale

Kurz vor dem Kabinettsbeschluss zum geschönten Bundeshaushalt 2022 und dem mittelfristigen Finanzplan überrascht der liberale Bundesfinanzminister mit einem weiteren teuren Positionswechsel. Binnen Stunden hat Christian Lindner sein Herz für spritpreisgeschockte Autofahrer entdeckt. Hatte er bis Sonntagfrüh die von der Union geforderte Mehrwertsteuersenkung auf Energie mit guten Gründen ausgeschlossen, stellte Lindner Sonntagabend seinerseits eine große Rabattaktion an der Tankstelle in Aussicht. Was technisch keine Steuersenkung ist, wirkt faktisch wie eine. Finanziell ist der Rabattvorstoß fast so riskant wie die kritisierte Mehrwertsteuer, seine Verteilungs- und Anreizwirkung könnte sogar problematischer sein.

Lindner und die FDP feiern den Vorstoß. Ein Rabatt sei einfacher mit EU-Recht zu vereinbaren, falle höher aus und komme sicher und schneller bei den Autofahrern an, während ungewiss sei, ob eine Mehrwertsteuersenkung an die Verbraucher weitergegeben werde. Die behaupteten Vorteile hängen jedoch teils an der Gestaltung des Rabatts. Und sie wiegen den größten Nachteil nicht auf, den der Tank-Rabatt mit einer Mehrwertsteuersenkung auf Energie teilt: In beiden Fällen ist die Entlastung sehr teuer und nicht zielgenau genug. Sie hilft Bedürftigen und Wohlhabenden, Pendlern und Ausflüglern.