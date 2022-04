Sportwetten in Amerika : Das Zockerparadies

Bildschirme in einem Sportwettenraum in Atlantic City: Viele Amerikaner wetten auf den Ausgang der Spiele. Bild: AP

Harry Levant sitzt in einem Klubsessel im New Yorker Roxy Hotel und trinkt britischen Frühstückstee. Er ist 57 Jahre alt, Masterstudent für psychologische Beratung und – spielsüchtig. Seine letzte Wette hat er am 27. April 2014 in einem Kasino in Atlantic City platziert. Heute, so sagt er, wird er nicht zocken. Und morgen, wenn er aufwacht, wird er sein Bestes geben, nicht zu zocken.

Levant ist herzlich, ein bisschen angespannt. Die Versuchung vielleicht. Die Zeit des „March Madness“ ist angebrochen, eines der größten Sportereignisse in Amerika. Die besten 68 Collegebasketball-Teams messen sich in einem Ausscheidungsturnier. Levant lässt seinen Blick durch den Raum schweifen und sagt: „Ich glaube, wir sind die Einzigen hier, die nicht gewettet haben.“