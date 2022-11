Krisenbekämpfung : Der neue Steuerstreit

Ein bisschen Ironie steckt in dem Vorschlag durchaus: Da soll eine neue Steuer eingeführt werden, ein Solidaritätszuschlag aus Anlass der Energiekrise – dabei ist der alte Soli noch gar nicht weg, 31 Jahre nach seiner Einführung, die eigentlich auf ein Jahr befristet sein sollte.

Die Forderung, die vergangene Woche von den Wirtschaftsweisen kam, ist für deren Verhältnisse sowieso unerhört. Niemand kann sich erinnern, wann sie so etwas schon mal gefordert hätten: Hoch mit den Steuern! Und wenn kein Energie-Soli kommt, dann soll der Spitzensteuersatz steigen!

Den Spitzensteuersatz zahlen die Deutschen derzeit ab einem Einkommen von rund 60.000 Euro im Jahr. Das kann man als Techniker in der baden-württembergischen Metallindustrie mit etwas Berufserfahrung durchaus erreichen. Mit der Inflation steigt bald auch die Einkommensgrenze für den Spitzensteuersatz. Selbst dagegen sprechen sich die Wirtschaftsweisen aus.

„Gerechtigkeit gegenüber unseren Kindern“

Und als wäre all das nicht schon überraschend genug, kam der Vorschlag auch noch einstimmig. Was ist da los? Haben die Wirtschaftsweisen die politische Front gewechselt?

Wahr ist: Die Zusammensetzung ist neu. Zwei der fünf Mitglieder des sogenannten „Sachverständigenrats“ sind neu bestimmt, politisch sind ihre Ansichten nicht unbedingt so fest gefügt wie die ihrer Vorgänger. Das ist aber gar nicht der springende Punkt an ihrem Vorschlag.

Die Idee leitet sich eher aus der Sorge ab, dass Deutschland doch nicht unbegrenzt Schulden aufnehmen kann. Fast 200 Milliarden Euro kosten die Wohltaten der Bundesregierung in den kommenden Jahren insgesamt, rechnen die Sachverständigen aus. Der größte Teil davon wird durch neue Schulden finanziert. Und wenn die nächste Krise kommt? Kann der Staat so etwas dann noch mal machen?

Niemand weiß, wie groß der finanzielle Spielraum der Bundesrepublik ist. Sicher ist aber: Dieses Jahr verkleinert er sich deutlich. „Da geht es auch um die Gerechtigkeit gegenüber unseren Kindern“, sagt die Verhaltensökonomin Ulrike Malmendier, das neueste Mitglied im Rat.

Weniger sparen durch Hilfspakete

Da müsste man doch die Staatskasse aufbessern, finden die fünf Ökonomen. Und das Geld holt sich der Finanzminister am besten bei den Leuten, die vorher zu viel gekriegt haben: zu viel Hilfe, obwohl sie die Energiekosten eigentlich ohne größere Probleme tragen könnten. Die haben ihr Geld zwar versteuert, aber es bleibt immer noch etwas übrig. Da könnte man zugreifen, finden die fünf Ratsmitglieder – und zwar befristet, so lange, wie die Gaspreisbremse läuft.

Das Ganze hätte einen nützlichen Nebeneffekt, glauben die Wirtschaftsweisen: den Kampf gegen die Inflation. Warum glauben die Ökonomen, dass Steuererhöhungen den Inflationsdruck dämpfen können? Die Überlegung geht ungefähr so: Die vielen Hilfspakete tragen dazu bei, dass die Menschen weniger sparen müssen. Und das in einer Situation, in der Deutschland insgesamt ärmer wird – eben weil das Land jetzt größere Teile seines erwirtschafteten Einkommens für Energie ans Ausland abgeben muss. Wenn da die Menschen nicht genug mitsparen, sondern weiter konsumieren, dann droht der Inflationsdruck noch zu wachsen. Umso schwerer hätte es die Europäische Zen­tralbank, die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Deshalb sind die Wirtschaftsweisen auch nicht böse, wenn Steuererhöhungen Geld aus den privaten Geldbeuteln ziehen und so den Inflationsdruck zumindest ein bisschen senken.