Nach Senatsvotum in Amerika : SPD-Chefin Esken kritisiert geplante Sanktionen gegen Nord Stream 2

In Amerika hat der Senat für Strafmaßnahmen gegen Nord Stream 2 gestimmt. Das will sich die SPD-Vorsitzende Esken nicht gefallen lassen.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat die vom amerikanischen Kongress beschlossenen Sanktionen gegen den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 kritisiert. Das sei „kein besonders freundlicher Akt“, sagte Esken am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. Die Bundesregierung könne sich das „nicht gefallen lassen“ und müsse darauf reagieren, forderte Esken. Es sei „sehr problematisch“, dass die Vereinigten Staaten auf diese Art versuche „Einfluss zu nehmen auf europäische Vorgehensweisen“.

In Amerika hatte am Dienstag nach dem Repräsentantenhaus auch der Senat für den neuen Verteidigungshaushalt gestimmt, in dem die Strafmaßnahmen gegen an dem Bauprojekt beteiligte Firmen und Einzelpersonen enthalten sind. Sie müssen jetzt noch von amerikanischen Präsident Donald Trump unterzeichnet werden.

Ziel der Sanktionen sind Firmen, die am Verlegen der Gas-Pipeline beteiligt sind, sowie deren Eigner. Als Strafmaßnahmen vorgesehen sind Einreiseverbote und das Einfrieren von Vermögen in den Vereinigten Staaten.