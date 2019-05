SPD-Vorschlag : Das Empörende an der Grundrente

Die SPD bleibt dabei: Sie will mit ihrer Grundrente drei Millionen Rentner und Rentnerinnen besser stellen und nicht bloß einige Hunderttausend, wie mit der Union verabredet. Dazu müssen die Sozialdemokraten zum einen die Grenzen des gesetzlichen Rentensystems zur Sozialfürsorge überwinden – und damit tief in die Systematik des deutschen Sozialsystems eingreifen. Zum anderen müssen sie jährlich mindestens 5 Milliarden Euro auftreiben, ohne dass der Aufschrei der Zahler allzu groß ist.

Die SPD greift deshalb kurzerhand (wenn auch mit einem unter anderen Umständen durchaus diskutablen Argument) in die derzeit gut gefüllte Kasse der Arbeitslosenversicherung. Und sie erhöht Steuern dort, wo es ihr wahltaktisch günstig scheint. Einen Teil des neuen Rentenzuschusses soll die seit ewigen Zeiten diskutierte Steuer auf Finanzgeschäfte bringen –ein heikles Unterfangen, das bisher aus gutem Grund politisch immer wieder gescheitert ist. Den Rest will sie auftreiben, indem sie einen umstrittenen Steuervorteil der Hotelbranche streicht. Der war vor zehn Jahren von CSU und FDP durchgesetzt worden, die SPD brüskiert hier also auch ihren Koalitionspartner.

Das Ausnutzen der Solidarität

Der Rentenplan der Sozialdemokraten schafft drei Millionen Gewinner: Es sind jene Rentenversicherten, die bisher trotz 35 Beitragsjahren nicht auf eine Rente oberhalb der Grundsicherung, also der Sozialhilfe, kommen. Ihre Renten will die SPD nun aufstocken – und zwar ohne zu prüfen, ob andere Einkommen vorhanden sind. Damit durchbricht sie den Grundsatz, dass die Solidargemeinschaft der Steuerzahler nur einspringt, wenn das Existenzminimum anders nicht gesichert werden kann.

Das Empörende am Vorschlag der SPD ist nicht der Gedanke, dass langjährige Beitragszahler im Alter etwas mehr Geld haben sollten als Menschen, die nie eigene Beiträge geleistet haben. Das Empörende ist das Ausnutzen der Solidarität. Ein Sozialstaat braucht auch die Akzeptanz derer, die ihn finanzieren – und zwar in Deutschland schon jetzt mit Hilfe einer der höchsten Steuer- und Abgabenlasten der Welt. Diese Last will die SPD weiter erhöhen. Der Rentenplan der SPD schafft also auch Millionen Verlierer.

Die 35-Jahre-Bedingung klingt übrigens strenger als sie ist. Vorausgesetzt wird hier weder ein Arbeitsleben in Vollzeit, noch ohne Unterbrechungen: Auch Zeiten der Arbeitslosigkeit oder Kindererziehung und Pflege zählen mit. Nur Minijobber sind vom Rentensegen ausgeschlossen.

Die Union tut gut daran, weiter gegen die sozialdemokratische Grundrente zu halten. Die SPD spricht „von Respekt vor der Lebensleistung“. Doch diesen Respekt haben auch die vielen Menschen verdient, die nun schon wieder mehr Geld abgeben sollen. Um sie zu schützen, muss die Union auf der Bedürftigkeitsprüfung als Voraussetzung für die neue Grundrente beharren – notfalls unter Inkaufnahme des Bruchs der großen Koalition.