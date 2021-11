Ampel-Parteien : Die Koalition der Staatsfernen

Aktualisiert am

Die künftigen Regierungsparteien haben eines gemeinsam: FDP, SPD und Grüne sahen die Obrigkeit am Anfang mit Skepsis. Ausgerechnet die Liberalen versöhnten sich als Erste mit dem Staat.

Dem Klischee zufolge sind die Rollen klar verteilt, nach denen die drei Ampel-Parteien derzeit in Berlin übers künftige Regieren verhandeln. SPD und Grüne, so der Eindruck der Öffentlichkeit, verlangen eine aktive Rolle des Staates in den großen Krisen der Gegenwart: Er soll mit umfangreicher Investitionstätigkeit, wenn nötig aber auch mit Geboten und Verboten dafür sorgen, dass sich der Klimawandel verlangsamt, dass sich die Digitalisierung beschleunigt, dass die Corona-Krise bewältigt wird.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Die FDP hingegen präsentiert sich als die Partei der Anti-Etatisten. Sie möchte, dass der Staat nicht so viel Geld ausgibt, dass er die Steuern erhöhen oder mehr Schulden machen müsste, und gesetzlich regeln soll er auch nicht so viel. Kurzum: SPD und Grüne sind Staatsfreunde, bei der FDP finden sich die Staatsfeinde.