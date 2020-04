Saskia Esken : Zum falschen Zeitpunkt mit dem falschen Mittel

Unternehmer benötigen ihre Reserven, um ihre Firmen irgendwie durch den wirtschaftlichen Stillstand zu bringen. Und was will die SPD-Spitze nun? Ihnen in den Rücken fallen.

Die Pandemie zwingt Politik und Bürger gerade in ungewöhnlichem Maß zusammen. Regierung und Opposition sind einig über ein historisches Kreditprogramm und suchen nach einem Weg, auch bedrängten Nachbarländern wie Italien finanziell zu Hilfe zu eilen. Unternehmer kämpfen ungeachtet der enormen finanziellen Risiken um ihre Belegschaften und sind offen für die politische Aufforderung, ihre Produktion vorübergehend umzustellen auf medizinische Güter, die nun dringlich gebraucht werden.

Doch was trägt die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken zur Motivation in dieser schwierigen Lage bei? Mit einem seltenen Gespür für den falschen Zeitpunkt und das falsche Mittel bedroht die Sozialdemokratin „wohlhabende Bürger“ mit einer einmaligen Vermögensabgabe.

Offensichtlich hat Esken immer noch nicht begriffen, dass größere Vermögen zumeist nicht zur freien Bedienung des Staates und dem Amusement der „Reichen“ auf prallen Konten gehortet werden, sondern überwiegend als Kapital in Betrieben gebunden sind. Hier stecken im Zweifel jene Rücklagen und Reserven, die Unternehmer nun in höchster Not mobilisieren, um ihre Firmen irgendwie durch den wirtschaftlichen Stillstand zu bringen - allein mit staatlicher Hilfe wird das nämlich vielfach nicht gelingen.

Statt sie zu unterstützen und alles zu unterlassen, was diesen Überlebenskampf erschwert, fällt die linke SPD-Spitze Unternehmern und Freiberuflern in den Rücken mit der ebenso demotivierenden wie deplazierten Botschaft, dass der Staat im Erfolgsfall kräftiger denn je auf die Früchte der Mühen zulangen werde. Das sei im Interesse einer fairen Lastenteilung nötig.

Doch die faire Lastenteilung, die die SPD anmahnt, gibt es in Deutschland mit seinem höchst komfortablen Sozialstaat und seiner progressiven Besteuerung schon bisher. Und dass die starken Schultern bereit sind, in einer Krise wie dieser noch mehr zu tragen, werden in den nächsten Wochen viele Beispiele zeigen.

Klar ist auch, dass über mögliche Steuererhöhungen und das Verschieben teurer staatlicher Vorhaben geredet werden muss, wenn man die Pandemie im Griff hat und die Kosten abschätzen kann. Wer jetzt die Steuerkeule auspackt, sät Zwietracht, wo Einigkeit das Gebot der Stunde wäre.