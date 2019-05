Vorschlag der SPD : Grundrente könnte gegen Grundgesetz verstoßen

Mit ihrem Vorstoß zur Grundrente hat die SPD die Union verärgert. Doch nicht nur das: In der Wissenschaft werden jetzt erhebliche Zweifel an der Vereinbarkeit der Konzepts mit dem Grundgesetz laut.

Die SPD beharrt auch nach der Schlappe bei der Europawahl auf ihrer „Respektrente“ für Geringverdiener. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat seinen Gesetzentwurf gegen den Willen des Kanzleramts in die Ressortabstimmung geschickt. Dort könnte Heil eine unangenehme Überraschung erleben, denn die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit könnte negativ ausfallen. In der Wissenschaft werden jetzt erhebliche Zweifel an der Vereinbarkeit der Grundrente mit dem Grundgesetz laut.

So kommt der Sozialrechtler Heinz-Dietrich Steinmeyer, Professor an der Universität Münster, zu dem Schluss, Heils Grundrente verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz und sei daher verfassungswidrig. Auch der frühere Bundesverfassungsrichter Hans-Jürgen Papier sagt: „Man kann der Politik nur raten, bei der Verfolgung an sich plausibler und sachgerechter sozialpolitischer Ziele auf ein Mindestmaß an Systemgerechtigkeit zu achten. Ausbau und Fortentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung sollten mit systemkongruenten und systemstärkenden Ansätzen, nicht aber mit systemsprengenden Elementen erfolgen, die ganz eindeutig dem versicherungsfremden Fürsorgeprinzip zuzuordnen sind.“

Das Grundgesetz verlangt in Artikel 3 Gleichbehandlung vor dem Gesetz, Ausnahmen bedürfen der Rechtfertigung. In einem Gutachten für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) schreibt Steinmeyer, das gelte auch für eine Ausnahme vom Äquivalenzprinzip der Rentenversicherung, nach dem sich die Höhe der Rente nach der Höhe der vorherigen Beitragszahlungen bemisst. Eine Rechtfertigung könne der Ausgleich von Nachteilen sein, zum Beispiel wegen Kindererziehung oder Pflege.

Bedenken auch beim Freibetrag

Das Bundesverfassungsgericht lasse solche Ungleichbehandlung zu, wenn das betreffende Gesetz einen „sozialstaatlich motivierten typisierenden Ausgleich von Nachteilen“ anordnet. Da Heil aber keinen konkreten Nachteil ausgleichen wolle, sondern die Rentenbeitragsjahre für Geringverdiener pauschal aufwerten wolle, schieße das Gesetz „in verfassungswidriger Weise über das Ziel hinaus“, so Steinmeyer. Heil berücksichtige nicht, warum es zu den niedrigen Einkommen gekommen sei. „Auch wenn man dem Gesetzgeber mit dem Bundesverfassungsgericht Gestaltungsfreiheit einräumt, fehlt es hier in verfassungswidriger Weise an der Zielgenauigkeit.“

Steinmeyer weist auch darauf hin, dass die Grundrente nicht geeignet sei, immer eine Bedürftigkeitsprüfung zu vermeiden, wie sie für die staatliche Grundsicherung zwingend vorgesehen sei. „Ein Rentenbetrag oberhalb der Grundsicherung wird ohnehin nur erreicht bei Versicherten, die eine Aufwertung auf 0,8 Entgeltpunkte erhalten. Auch der oberhalb der Grundsicherung liegende Rentenbetrag dürfte aber nicht ausreichen, um eine Bedürftigkeitsprüfung vermeiden zu können, da etwa die Wohnkosten so regelmäßig nicht voll abgedeckt werden können und im Übrigen auch beim Wohngeld eine Einkommensprüfung vorgesehen ist“, warnt Steinmeyer.

Auf seine Bedenken stößt auch die Ausgestaltung des Freibetrags in der Grundsicherung. Heil will diesen Freibetrag nur dem gewähren, der die Voraussetzungen für die Grundrente erfüllt. Wer keine 35 Versicherungsjahre vorweisen kann oder die Einkommensvoraussetzungen nicht erfüllt, erhält ihn nicht. Steinmeyer betont, die Grundsicherung habe nicht die Aufgabe, einige Rentner gegenüber anderen zu begünstigen. „Wenn bei der Gewährung des Freibetrags zwischen dem Grundrentenberechtigten und dem unterschieden wird, der diese Voraussetzung nicht erfüllt, erfolgt hier eine Ungleichbehandlung, die sich nicht rechtfertigen lässt. Diese Regelung ist also wegen Verstoßes gegen Artikel 3 verfassungswidrig.“

Vermeidung von Altersarmut öffentliche Aufgabe

Verfassungsrechtler Papier verweist auf ein weiteres Gleichheits-Problem: „Wer ausschließlich mit Beiträgen eine Rente in Höhe X – etwas oberhalb der Grundsicherung – erworben hat, erhielte unter Umständen genauso viel wie jemand, der nur halb so viel an Beiträgen oder noch weniger erbracht hat. Jener bekäme ohne vergleichbare Beitragsleistungen mithin insoweit ohne jede Vorleistung, eine Grundrente in gleicher Höhe“, schreibt Papier in einem Beitrag für die Zeitschrift der Deutschen Rentenversicherung. Wer eine „beitragsäquivalente Rente“ beziehe, habe gegebenenfalls über 116.000 Euro höhere Beiträge geleistet als ein Grundrentner.

Die Vermeidung von Altersarmut sei zweifellos eine öffentliche Aufgabe. „Wird das Recht der Grundsicherung für nicht mehr hinreichend erachtet, muss der Gesetzgeber dort ansetzen“, betont Papier. Der Rentenversicherung seien bedarfsorientierte Leistungen indes grundsätzlich fremd. Sie orientiere sich gerade nicht am individuellen Bedarf, auch nicht am individuellen Einkommen und Vermögen, sondern gewähre Leistungen, die grundsätzlich ein Äquivalent für Leistungen des Versicherten seien.

Mehr zum Thema 1/

Deshalb habe das Verfassungsgericht Rentenanwartschaften und Renten unter den Schutz des Grundrechts auf Eigentum gestellt hat. „Wird durch die Gesetzgebung das Versicherungs- und Äquivalenzprinzip des Rentenrechts allmählich zugunsten des Prinzips der staatlichen Fürsorge ausgehöhlt, verlieren die Ansprüche zunehmend ihre Eigentumsqualität und werden zu einseitigen staatlichen Gewährungen ohne verfassungsrechtlichen Schutz, also letztlich abhängig von der öffentlichen Kassenlage und politischen Zweckmäßigkeitserwägungen“, warnt Papier.