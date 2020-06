Kaum Konsum in der Krise : Die Deutschen sparen mehr denn je

Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not, lautet eine alte Redensart. Offenkundig beherzigen viele Menschen diese Weisheit derzeit. Die sogenannte Sparquote ist in der Coronakrise jedenfalls deutlich angestiegen: Sie drückt aus, welchen Teil ihres verfügbaren Einkommens die privaten Haushalte zurücklegen und nicht für Konsumzwecke auf den Kopf hauen. In den Vereinigten Staaten hat diese Quote im April spektakuläre 33 Prozent erreicht – den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Und in Deutschland ist die Sparquote laut Bundesbank von 9,7 Prozent im letzten Quartal 2019 auf 16,7 Prozent im ersten Quartal dieses Jahres gestiegen. Fürs zweite Quartal, also die Monate April bis Juni, prognostiziert die Commerzbank einen Anstieg auf bis zu 20 Prozent. Etwa jeder fünfte Euro wird in der Krise also gespart, nicht ausgegeben. Auch die DZ Bank geht davon aus, dass die Sparquote im ohnehin eher sparsamen Deutschland dieses Jahr den höchsten Stand seit 1992 erreicht.

Das hat Gründe – und das hat Folgen. Offenkundig sparen die Menschen zum Teil zwangsweise, weil viele Reisen und Freizeitaktivitäten gar nicht möglich sind und Einkaufen zum Teil umständlich ist. In einer Umfrage der Unternehmensberatung BCG von Ende März sagten 91 Prozent, sie gäben weniger Geld für Restaurantbesuche und für Freizeitaktivitäten aus, 82 Prozent sparten bei Reisen. Ausgaben in Geschäften hätten 62 Prozent gekürzt, verschoben oder ganz gestrichen. In einer zweiten Umfrage Mitte April sagte dann nicht einmal jeder Vierte, er werde jetzt wieder mehr „shoppen“, wenn die Geschäfte wieder öffnen dürfen, aber es weiterhin Corona-Beschränkungen gebe.

Die Vorsicht bestimmt das Anlageverhalten

Zugleich ist beim Sparverhalten der Deutschen eine große Vorsicht zu beobachten. Viele haben sich zu Beginn der Krise Barreserven zugelegt, wie Zahlen der Bundesbank zeigen. Danach scheint das Sparen auf dem Girokonto einen regelrechten „Schub“ erhalten zu haben, wie es in einer Studie der Bank ING heißt.

Eine gestiegene Sparquote muss für ein Land nicht schlimm sein – aber sie könnte Auswirkungen auf Konjunkturprogramme haben. „Eine anhaltend hohe Sparneigung bedeutet natürlich, dass die vorsichtig gewordenen Haushalte einen größeren Teil der zusätzlichen Einkommen auf die hohe Kante legen werden als üblich“, sagt Holger Schmieding, der Chefvolkswirt des Bankhauses Berenberg: „In diesem Sinne sind Transfers an Haushalte weniger konjunkturwirksam als sonst.“

Das hat politische Auswirkungen. Wobei das Ausmaß dieses Effekts davon abhängt, wie sehr die hohe Sparquote nur an den Corona-Beschränkungen hängt. „Die Kaufzurückhaltung hat jedenfalls überwiegend andere Gründe als die krisenbedingten Einkommenseinbußen“, meint Lars Feld, der Vorsitzende des Wirtschafts-Sachverständigenrats der Bundesregierung. Die Konsumzurückhaltung sei groß, weil die Leute Angst vor Ansteckung hätten, weil manche Konsummöglichkeiten nicht bestünden, weil es zudem etwa durch die Maskenpflicht ein vermindertes Kauferlebnis gebe – oder aus dem Vorsichtsmotiv heraus. „Nur letzteres würde man mit einem Konjunkturprogramm, das auf den Konsum abzielt, adressieren und dann allenfalls geringfügig.“ Daher müsse es bei dem Programm um anderes gehen – Liquiditätszufuhr in Unternehmen, um sie vor Insolvenz zu schützen.

Manche Konsumausgaben sind in der Krise gar nicht möglich

Die gegenteilige Meinung vertritt Sebastian Dullien vom gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Er meint, die Vorstellung von einer festen Sparquote, die dann auch auf Transfers übertragen werde, sei eine Illusion. „Üblicherweise würde man in diesen Fällen davon ausgehen, dass die Menschen bestimmte Sparziele haben, also Summen, mit denen sie dann zufrieden sind.“ Im Vergleich zu einer Situation ohne Transfers würden also Transfers auch in dieser Situation dann den Konsum ankurbeln, weil immer mit Transfers mehr konsumiert werde als ohne.

Der Bonner Makroökonom Moritz Schularick meint, es sei in dieser Frage nicht unerheblich, an wen Transfers flössen. „Man muss aufpassen, dass das Geld dort hingeht, wo es dann auch ausgegeben wird“, sagt er. Das sei in der ökonomischen Literatur insbesondere der Fall bei Transfer-Zahlungen an Haushalte, die nicht viele Ersparnisse hätten und eine hohe Konsumneigung: „Tendenziell sind das ärmere Haushalte oder Haushalte mit wenig liquiden Vermögensanteilen.“

Eine andere Frage, die sich aufdrängt: Brauchen die Menschen angesichts der größeren Ersparnisse überhaupt Kaufprämien und andere Anreize, um wieder mehr zu konsumieren? Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, geht davon aus, dass es unabhängig von den Konjunkturpaketen ohnehin zu einer Veränderung kommen wird. „Im zweiten Halbjahr dürften die Menschen den krisenbedingt ausgefallenen Konsum teilweise nachholen“, meint der Ökonom: „Die Sparquote dürfte sich wieder normalisieren.“