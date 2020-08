Verlorene Urlaubssaison : Spaniens fatale Abhängigkeit von den Touristen

Die bangen Blicke gehen von Insel zu Insel. „Was jetzt in London passiert, ist für viele Hotels auf Mallorca entscheidend“, sagt María Frontera. Um zu verstehen, was die Präsidentin des mallorquinischen Hotelverbands (Fehm) meint, genügt ein Abstecher nach Magaluf. Das britische Gegenstück zum deutschen Ballermann gleicht einer Geisterstadt. „Closed until further notice“ steht auf den Schildern an den vergitterten Eingängen von Bars und Hotels. Niemand muss um einen Platz für sein Handtuch kämpfen: Der Sandstrand an der Bucht im Westen von Palma, an dem Anfang August normalerweise Hochbetrieb herrscht, ist verwaist.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Die britische Regierung schickt seit dem 26. Juni alle Spanien-Rückkehrer für 14 Tage in die Quarantäne. Fieberhaft verhandelt Spanien seitdem über eine Ausnahmeregelung, die wenigstens den Urlaubern auf den Balearen und den Kanaren die häusliche Isolation erspart. Bleibt die Quarantänepflicht in Kraft, könnte sie nicht nur dem balearischen, sondern dem gesamten spanischen Tourismus den Todesstoß versetzen. Andere Länder zogen schon nach, zuletzt weitete Belgien seine Restriktionen aus. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in drei Regionen auf dem spanischen Festland. Zu diesen Risikogebieten zählt auch Katalonien mit seiner Hauptstadt Barcelona. Dorthin reisen normalerweise die meisten ausländischen Touristen. Der spanische Reiseunternehmerverband Exceltur warnt vor der „katastrophalsten“ Saison seit Jahrzehnten, die mit dem Verlust von Hunderttausenden Arbeitsplätzen einhergehen könnte.

Vergeblich versuchten die Balearen und die Kanaren, die Regierung in London von einem „sicheren Korridor“ zu überzeugen, der den Briten die Quarantäne ersparen soll: Da die Infektionszahlen auf den Inseln im Vergleich deutlich niedriger seien als im restlichen Spanien, könnten Briten dorthin unbesorgt reisen. Für Schweizer gilt vom Wochenende an diese Regelung. Aber auch auf den balearischen Inseln nehmen die Neuinfektionen merklich zu, sie sind mittlerweile höher als in Deutschland und in Britannien. Bleiben die Briten in diesem Jahr fern, ist in Spanien die Saison nicht mehr zu retten, die gerade sehr zögerlich wieder begonnen hat. Das wäre fatal, denn im vergangenen Jahr stellten sie mit 18 Millionen die größte Gruppe unter den ausländischen Besuchern. Das Ausbleiben der Touristen hat sich schon dramatisch im spanischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) niedergeschlagen: Es brach im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr stärker ein als in den anderen EU-Ländern, die die Pandemie ähnlich hart getroffen hat.