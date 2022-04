Ein bisschen Euro-Frieden : Spanien und die Niederlande verbünden sich im EU-Schuldenstreit

Als Nadia Calviño und Sigrid Kaag am Montagabend in Luxemburg gemeinsam vor die Journalisten treten, wird ihre Botschaft schnell klar: Wir sind hier, um alte Fronten im Euroraum aufzubrechen, und uns Frauen gelingt das offenbar besser als sturköpfigen Männern.

Gemeinsam hatten die Finanzministerinnen Spaniens und der Niederlande zuvor ein Papier vorgelegt, das die ewige Diskussion über die Reform des EU-Stabilitätspakts aufbrechen und quer zum gewohnten Streit zwischen den „sparsamen“ und den ausgabefreudigen (oder den nördlichen und den südlichen) Eurostaaten neu aufsetzen sollte. „Hier finden zwei Länder zusammen, die sonst immer als Kontrahenten wahrgenommen werden“, sagte Calviño. Kaag ergänzte die Eurozone könne sich einen Streit über „angebliche Unterschiede“ nicht mehr leisten, erst recht nicht angesichts des schrecklichen Kriegs in der Ukraine. Ihre Amtskollegen hätten den gemeinsamen Vorschlag, der in der Eurogruppe am Montag nicht diskutiert wurde, „ganz gut aufgenommen“.

Das fiel jenen Kollegen, die sich äußerten, auch nicht besonders schwer – denn viele strittige Punkte in der Reformdiskussion spricht das gerade mal zwei Seiten umfassende Papier gar nicht an. „Viele richtige Elemente“ enthalte der spanisch-niederländische Vorschlag, sagte etwa der österreichische Ressortchef Magnus Brunner, ein weiterer Vertreter der sogenannten sparsamen Staaten. Welche Teile er meinte, ließ Brunner offen.

Fast alles ist möglich

Klar ist aber, dass sich jede Regierung aus dem Papier das herausgreifen kann, was sie besonders wichtig findet. Der Regelrahmen dürfe nicht verhindern, dass die Staaten „mehr investieren, speziell in die grüne Transformation“, heißt es – das klingt eher südeuropäisch. Zu achten sei aber auch darauf, dass die Staatsausgaben besser kontrolliert würden und die Regierungen für ihr Ausgabenverhalten besser verantwortlich gemacht würden – das klingt nordisch.

Halbwegs konkret ist das Papier vor allem in der Forderung, statt der für alle gleich geltenden Grenzwerte für Staatsschulden und -defizite jedem Land einzeln für einen bestimmten Zeitraum eine Ausgabenregel vorzuschreiben. Hinter diesem Vorschlag steckt das Argument, dass es nichts bringe, einem hochverschuldeten Land wie Italien scharfe und unrealistische Schuldenabbauvorschriften zu machen, die es nicht einhalten könne. Stattdessen solle die EU-Kommission lieber jedem Land einzeln vorschreiben, wie viel es ausgeben darf. Diese Vorgabe müsse dann aber auch eingehalten und kontrolliert werden. Die Kommission habe dafür schon ein neues Instrument: Sie überprüft, ob und wie die Mitgliedstaaten das Geld ausgeben, das sie aus dem neuen EU-Wiederaufbaufonds erhalten.

Diese Ideen sind schon länger in der Diskussion; auch Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni, der seine Vorschläge im Sommer präsentieren will, denkt in diese Richtung. Der Italiener lobte die Initiative aus Madrid und Den Haag, weil sie in die Debatte um die Paktreform einen „neuen Geist“ trage. Das sei schon mal erfreulich, sagte Gentiloni, blieb aber ansonsten zurückhaltend. Der Kommissar weiß, dass der Teufel im Detail steckt und die hochkomplexe Diskussion nicht mit einem zweiseitigen Papier aus der Welt geschafft wird.

Fahrplan zur Bankenunion

Gentiloni und der Chef der Eurogruppe, Irlands Finanzminister Paschal Donohoe, sind aus einem anderen Grund froh über die Initiative. Calviño und Kaag mahnten ihre Kollegen, die seit langem feststeckende Diskussion über eine Vollendung der Bankenunion endlich zum Ende zu bringen. Donohoe will dafür bis Juni einen schon mehrfach verschobenen „Fahrplan“ vorlegen, am Montag berief er für Anfang Mai ein Sondertreffen der Eurogruppe ein.

Damit ist klar, dass aus der Debatte um die Neugestaltung des Stabilitätspakts schnell eine Diskussion werden dürfte, in der die Bundesregierung unter Druck gerät. Denn Deutschland gilt in Sachen Bankenunion in zweifacher Hinsicht als Bremser. Zum einen hängt immer noch die deutsche Ratifikation der Reform des Vertrags über den Euro-Krisenfonds ESM in der Luft, weil das Bundesverfassungsgericht noch nicht über eine Klage gegen die Vertragsänderung entschieden hat. Die Vertragsreform enthält die Klausel, dass der ESM künftig im Notfall die Übergangsfinanzierung („Backstop“) übernehmen soll, wenn dies im Fall einer Bankenpleite nötig wird und im Bankenabwicklungsfonds SRF nicht genug Geld vorhanden ist. Zum anderen will Berlin bisher keiner vergemeinschafteten Einlagensicherung zustimmen, solange die EU nicht mehr tut, um die in den Bankbilanzen schlummernden Risiken zu senken.

Viel Diskussionsstoff also, den das Papier von Calviño und Kaag nicht aus der Welt schaffen kann. In einem Nebensatz wies die Niederländerin darauf hin, dass sich der Streit um die Reform des Pakts aus ganz pragmatischen Gründen ohnehin verschärfen dürfte. Sie rechne fest damit, dass Gentiloni im Mai vorschlagen werde, die derzeit wegen der Corona-Pandemie ausgesetzten Haushaltsregeln wegen des Kriegs in der Ukraine und dessen ökonomischen Folgen noch länger ausgesetzt zu halten. Der Kommissar wollte das nicht direkt bestätigen, widersprach aber auch nicht. Die EU werde auf die abgeschwächte Konjunktur reagieren, wenn er die Frühjahrsprognose seiner Behörde vorlege, sagte Gentiloni. Die Frühjahrsprognose ist für Mitte Mai vorgesehen.