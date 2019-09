Neue Verordnung durch Spahn : Kliniken drohen neue Personalprobleme

Erst in der vorigen Woche war bekanntgeworden, dass Krankenhäuser Betten auf Intensivstationen nicht mehr belegen oder ganze Stationen abmelden, weil sie Vorschriften für ihre Personalausstattung nicht einhalten können. Jetzt weitet Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) diese Vorschriften auf weitere Stationen im Krankenhaus aus. Von Januar an gibt es Untergrenzen für Fachpersonal auch in der Herzchirurgie, der Neurologie, in der nephrologischen Frührehabilitation und in neurologischen Schlaganfalleinheiten, sogenannten „Stroke-Units“ – so steht es in einer Verordnung, die der F.A.Z. vorliegt.

Die Besetzung mit Fachkräften fällt den Krankenhäusern nicht leicht. Denn der Markt für Fachpersonal in Krankenhäusern wie Altenheimen ist leer. Zudem haben die Kliniken in früheren Jahren an Pflegekräften gespart, um Geld zur Finanzierung von Investitionen zu bekommen, das die Länder – meist pflichtwidrig – nicht zur Verfügung gestellt haben. Die Folge für viele Pflegekräfte sind verschlechterte Arbeitsbedingungen und eine erhöhte Arbeitsintensität, wie die Gewerkschaft Verdi seit langem beklagt.

Bei Unterschreitung drohen Strafen

Als Reaktion darauf und auch, um den Patienten eine ausreichende Versorgung zu garantieren, hat sich die Koalition darauf geeinigt, Personaluntergrenzen einzuführen. Nicht mehr das Krankenhaus soll festlegen, wie viel Personal auf Stationen vorgehalten werden muss, sondern am Ende der Gesetzgeber.

Bisher galten solche Personalvorgaben nur für Intensivstationen, die Geriatrie, Kardiologie und Unfallchirurgie. Basis der Festlegung sind nicht die von wissenschaftlichen Gesellschaften ermittelten Quoten. Als Maßstab gelten jene 75 Prozent der Krankenhäuser, die gemessen den höchsten Anteil von Pflegern je Patient haben. Das übrige Viertel der Kliniken mit der schlechteren Ausstattung muss seine Personaldecke dann vergrößern. Abweichungen nach unten werden nur ausnahmsweise gestattet, etwa wenn eine plötzliche Krankheitswelle die Klinik erfasst. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss mit Strafen rechnen.

In vielen Kliniken hat das dazu geführt, dass sie zeitweise Betten stilllegen. 37 Prozent hatten das in einer Umfrage des Krankenhaus-Instituts für Intensivstationen angegeben. Verdi-Bundesvorstand Sylvia Bühler verlangt, in letzter Konsequenz dürfe es kein Tabu sein, „planbare Eingriffe zu verschieben, damit die sichere Versorgung der schon anwesenden Patientinnen und Patienten gewährleistet ist“.

Nach geplatzten Gesprächen kommt nun die „Ersatzvornahme“

Die Kliniken stünden vor einem Dilemma, sagt Bühler: Einerseits seien Untergrenzen wichtig als rote Linie für die Personalausstattung. Andererseits müsse verhindert werden, dass Personal aus Bereichen ohne Untergrenzen in jene mit Untergrenzen verschoben werde. Auch das hat Spahns Verordnung im Blick.

Bis in die vergangene Woche hinein hatten Vertreter der Kliniken und Kassen über neue Mindestquoten gestritten, dann platzten die Gespräche im Streit. Jetzt hat der Gesundheitsminister die „Ersatzvornahme“ aus der Tasche gezogen. Die Zahl der Klinikbeschäftigten habe mit dem wachsenden Betreuungsbedarf der Patienten nicht Schritt gehalten, schreibt er. Ohne Gegenmaßnahmen führe das zu einer Verschärfung des Mangels, „zu weiter steigenden Belastungen für die verbliebenen Kräfte und nicht zuletzt zu Nachteilen für die Betreuung der Patienten“.

Gemessen an den unversöhnlichen Streitpunkten von Kassen und Kliniken legt Spahn nun einen Kompromiss vor: Bei den schon mit Quoten belegten Bereichen bleibt alles beim Alten, also auf Intensivstationen mit tagsüber einer Fachkraft für 2,5 Patienten, nachts einer für 3,5 Kranke. Hier wollten die Kassen nur zwei beziehungsweise nachts drei Patienten je Pfleger akzeptieren.

Ein Kompromiss, auf dem sich nicht ausgeruht werden dürfe

Im Gegenzug wischt Spahn in den neuen Bereichen wie den Schlaganfall-Zentren Einwände der Kliniken beiseite, sie müssten womöglich Personal vorhalten, auch wenn längere Zeit keine Patienten eingeliefert würden. In den Schlaganfalleinheiten dürfen ab Januar 2020 tagsüber nicht mehr als drei (nachts fünf) Patienten auf eine Fachkraft kommen. In der Herzchirurgie lauten die neuen Quoten maximal sieben Patienten auf eine Fachkraft, in der Neurologie zehn zu eins.

Der Hauptgeschäftsführer der Krankenhausgesellschaft, Georg Baum, lobt zwar gegenüber der F.A.Z., dass Spahn Rücksicht auf die schwierige Lage vieler Kliniken nehme, die Versorgung aufrechtzuerhalten. „Hoch problematisch“ seien aber die Vorgaben in der Schlaganfallversorgung. Dafür gebe es sowieso schon enge Personalvorgaben. Noch besser fände es Baum, „die extrem bürokratielastige Pflegeuntergrenzen-Steuerung ganz aufzugeben“.

Ganz anders die Kassensicht: Die Verordnung sei ein Kompromiss, auf dem sich die Selbstverwaltung nicht ausruhen dürfe. Nur wenn Krankenhäuser auf jeder Station und in jeder Schicht ausreichendes und fachkundiges Personal einsetzten, kämen sie auch ihrem Auftrag nach, sagte eine Sprecherin auf Anfrage.