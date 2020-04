Kampf gegen die Pandemie : Spahn: Der Ausbruch ist beherrschbar geworden

Die Krankenhäuser in Deutschland könnten nach Aussage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von Anfang Mai an schrittweise „in einen Regelbetrieb“ zurückkehren. Der CDU-Politiker machte in einer Pressekonferenz in Berlin deutlich, dass dabei „25, 30 Prozent“ der Intensivbeatmungsbetten für Corona-Patienten freigehalten werden sollten.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. F.A.Z.

Es habe sich gezeigt, dass sechs von sieben Patienten mit Corona-Infektion ambulant behandelt werden konnten. „Die Krankenhäuser können sich auf die schweren Fälle konzentrieren“, sagte Spahn. Das Zusammenspiel zwischen ambulanter und stationärer Versorgung in Deutschland habe sich als hilfreich erwiesen. Gleichzeitig sei es gelungen, die Zahl der Intensivbetten in Richtung 40.000 auszubauen. Es sei aber nicht dauerhaft nötig, 10.000 ungenutzte Betten als Reserve vorzuhalten. „Das Gesundheitssystem war zu keiner Zeit überfordert“, sagte Spahn.

Vor vier Wochen hätten Bund und Länder entschieden, schon terminierte Rücken- und Hüftoperationen zu verschieben, um Kapazitäten für Corona-infizierte Patienten freizuhalten. Damit sei Druck und eine psychische Belastung verbunden. „Wir müssen im Alltag zu einer neuen Normalität kommen“, sagte Spahn. Jeder mit einem Schlaganfall, einem Herzinfarkt oder einer Knieoperation brauche seine Behandlung. Für eine bessere Übersicht über die Krankenhaus-Kapazitäten helfe das Register über Intensivbetten, in das Kliniken seit diesem Donnerstag verpflichtend ihre Daten zuliefern müssen.

In Deutschland seien inzwischen mehr als 1,7 Millionen Corona-Tests durchgeführt worden, die wöchentliche Kapazität in den Laboren sei auf 700.000 gestiegen. „Insofern verstehe ich manche Kritik an den Tests, die ich in den vergangenen Tagen gelesen habe, auch nur bedingt.“ Spahn verwies darauf, dass es Mitte März eine sehr starke Dynamik bei der Zahl der Coronavirus-Infektionen gab. „Wir haben uns für eine Vollbremsung entschieden“, sagte er. Durch die Maßnahmen seither sei es gelungen, die Verbreitung in den Griff zu bekommen. Ein exponentielles Wachstum sei auf ein lineares Wachstum zurückgeführt worden.