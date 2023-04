Sie ist die größte Wahl in Deutschland neben der zum Bundestag, sofern man die Zahl der Wahlberechtigten als Maßstab nimmt: die Sozialwahl. Rund 52 Millionen Menschen – Beschäftigte und Rentner – sind in diesem Jahr wieder aufgerufen, ihre Versichertenvertreter bei den Sozialkassen zu bestimmen.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Die Sozialwahl findet alle sechs Jahre statt. Diesmal gibt es überdies eine Premiere: Im Rahmen eines Modellversuchs kann in einigen Bereichen erstmals online abgestimmt werden statt wie üblich per Briefwahl mit der Post. Aber was ist die Sozialwahl genau, und was lässt sich damit bewirken? Ein Überblick.