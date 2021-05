Abgabenlast in Deutschland : Wie das deutsche Steuersystem Leistung bestraft

Arbeitnehmer in der Mittagspause auf den Magellan-Terrassen in der Hamburger Hafencity Bild: Niklas Grapatin

Die Kollegin wechselt in eine Vier-Tage-Woche. Sie berichtet begeistert, dass sie kaum weniger Geld herausbekommt, aber gleichzeitig deutlich mehr Freiheit hat. Der Kollege beginnt seine Altersteilzeit, das heißt, er arbeitet zunächst in der aktiven Phase voll weiter, erhält aber nur das halbe Gehalt, dafür läuft dies später in der passiven Phase weiter, wenn er nichts mehr für den Arbeitgeber leisten muss. Auch bei ihm fällt das Nettoeinkommen deutlich weniger als das Bruttogehalt – zumal die Bundesagentur für Arbeit die Bezüge freundlicherweise aufstockt. In den geschilderten Fällen ist das Ergebnis attraktiv: weniger Arbeit, mehr Freizeit – kaum weniger Geld.

Das deutsche Steuer- und Abgabensystem belastet höhere Einkommen automatisch stärker, ganz nach dem Motto: Breitere Schultern müssen mehr tragen. Das Konzept hat seinen Preis. Ihn bekommen beispielsweise Familien zu spüren, wenn ein Elternteil nach einer Kinder-Auszeit wieder anfängt zu arbeiten. Hier ist dann das Ergebnis: mehr Arbeit, weniger Freizeit – kaum mehr Geld.

Wer solche Verzerrungen korrigieren möchte, darf nicht nur auf das viel kritisierte Ehegattensplitting schauen. Seine häufig laut geforderte Abschaffung wäre nicht nur rechtlich heikel, sondern würde auch viele Familien stärker belasten. Doch das ist vielleicht gar nicht einmal der entscheidende Punkt. Ein solcher Ansatz wäre viel zu schmal.

Wir machen lieber etwas für die Familien

Die Deutschen erwarten immer mehr von ihrem Staat: nicht nur Schulen und Universitäten ohne Eigenbeiträge, sondern auch eine kostenlose Kinderbetreuung. Es gibt Elterngeld, Mütterrente, Grundrente. Über die Jahre und Jahrzehnte ist das soziale Netz immer dichter geworden. Das ging auf Kosten der klassischen Staatsaufgaben wie innere und äußere Sicherheit, Infrastruktur, Bildung.

Mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts entfällt mittlerweile auf Soziales. Das Kindergeld ist dabei noch nicht einmal berücksichtigt, weil es als ein Abschlag auf den Kinderfreibetrag angesehen wird. Der Posten taucht daher nicht als Ausgabe im Haushalt auf, sondern wird seit den neunziger Jahren als Mindereinnahme beim Steueraufkommen verbucht.

Der großzügige Staat hat seinen Preis. Weil die Alterung der Gesellschaft dazu führt, dass weniger junge Menschen mehr älteren gegenüberstehen, erhöht sich die Last der arbeitenden Bevölkerung zusätzlich. Hinzu kommt: Weil die Schuldenbremse im Grundgesetz die Kreditaufnahme des Staates stark einschränkt, müssen anders als früher fast sämtliche Leistungen aus laufenden Einnahmen finanziert werden, also aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen.