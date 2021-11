Staatsschulden : Der Tanz mit dem Teufel

Die Anhänger einer sehr expansiven Finanzpolitik in Politik, Medien und der akademischen Welt müssen sehr tapfer sein: Es wird wohl nichts mit der Idee einer hohen staatlichen Neuverschuldung zur Finanzierung von Projekten, welche die Folgen des Klimawandels dämpfen und die Förderung der Infrastruktur voranbringen sollen. Dieser Befund gilt sowohl für die Finanzpolitik einer künftigen Ampelkoalition wie für die künftige Finanzpolitik in Europa. Und das ist auch gut so.

Denn der gütige Politiker, der unter Zuhilfenahme von möglichst viel Geld Nutzen für die Bürger stiftet, ist ebenso eine Fiktion der sozialdemokratisch geprägten Siebzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts wie der wohlmeinende soziale Planer aus theoretischen Modellen der Volkswirte, der heute wieder jenen Ökonomen den Kopf vernebelt, die gerne einmal politische Macher wären – oder zumindest Berater der Macher. Wer seinen vermeintlich modernen Illusionismus aus den Siebzigerjahren bezieht, sollte auch die wuchtige Gegenposition aus jener Zeit konsultieren.

In ihrem Buch „Democracy in Deficit“ haben James M. Buchanan (der später den Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften erhielt) und Richard E. Wagner gezeigt, warum es im Eigeninteresse von Politikern und ihren Beratern liegt, systematisch mehr Geld auszugeben, als dem Staat an Steuereinnahmen zufließt. Eine systematisch steigende Verschuldung nimmt Staaten allerdings langfristig Finanzierungsspielräume, vergrößert die Gefahren eines Staatsbankrotts und kann Zentralbanken dazu verleiten, zur Linderung der Nöte hoch verschuldeter Staaten mehr Inflation zuzulassen, als für die Stabilität des Preisniveaus gut ist. Die Geschichte ist vollgestopft mit Beispielen für die wirtschaftliche wie politische und gesellschaftliche Misere, die staatliche Überschuldung anrichtet.

Nun befindet sich Deutschland fraglos nicht in der Nähe eines Staatsbankrotts. Aber es reicht ein Blick in die Europäische Union, um Staaten zu identifizieren, bei denen sich die Frage nach der Überschuldung durchaus stellen könnte, sobald die Europäische Zentralbank ihre Anleihekäufe einstellt. Seit dem Ausbruch der Pandemie wird die Neuverschuldung Italiens mehr oder weniger vollständig von der EZB sichergestellt. Das von manchen Ökonomen gebetsmühlenartig vorgetragene Argument, wegen der niedrigen Zinsen könnten Staaten durchaus höhere Schulden vertragen, vernachlässigt die Frage, wer die Anleihen dieser Staaten kauft und hält, wenn die Zentralbanken einmal nicht mehr bereitstehen sollten. Ausgerechnet aus hoch verschuldeten Staaten wird der Wunsch nach einer Lockerung der europäischen Verschuldungsregeln besonders dringlich formuliert.

Wer sich verdeutlicht, dass die finanzielle Stabilität des europäischen Hauses angesichts der drückenden Verschuldung anderer europäischer Staaten in einem nicht geringen Maße an der nach wie vor einwandfreien Bonität Deutschlands hängt, sollte eigentlich besonders darauf achten, dass sich nun nicht auch noch Deutschland übernimmt.