Soziale Marktwirtschaft : Die Kraft der Versöhnung

Nach einer alten Anekdote geht die Erfindung des Be­griffs „Soziale Marktwirtschaft“ auf einen Einfall des Ökonomen Alfred Müller-Armack zurück, als dessen eigentlich an der Universität Münster gelegene Forschungsstelle im Zweiten Weltkrieg in das an der Grenze zu den Niederlanden gelegene Herz-Jesu-Kloster in Vreden-Ellewick verlegt worden war. Ob wahr oder gut erfunden: Bezüge zum Christentum finden sich in den Schriften der Vordenker der Sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus zuhauf. „Ich aber könnte weder existieren noch arbeiten, wenn ich nicht wüsste, dass Gott existierte“, schrieb Walter Eucken einmal.

Müller-Armack, der nicht nur als Ökonom, sondern auch als Religionssoziologe geforscht hat, strebte für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eine „soziale Irenik“, also eine soziale Friedenslehre an. Wilhelm Röpke hielt als Verdienst der christlichen Lehre fest, dass sie im Gegensatz zur Gesellschaftsauffassung der heidnischen Antike den einzelnen Menschen mit seiner unsterblichen und nach ihrem Heil strebenden Seele in den Mittelpunkt rückt“. Inwieweit die Soziale Marktwirtschaft mit christlichen Überzeugungen wie sie sich etwa in der katholischen Soziallehre äußern, vereinbar ist, wurde seinerzeit zwar kontrovers, aber auch sehr ernsthaft diskutiert. Götz Briefs erkundete eher das Verbindende, während Oswald von Nell-Breuning skeptischer blieb.