Kampf der Wirtschaftsmächte : Sorgen ums deutsche Geschäftsmodell

Wir nähern uns dem Ende eines Jahres, das mit vielen Hoffnungen begonnen hatte. Gebracht hat es aber neue Belastungen und viele Unsicherheiten. 2022 sollte die erhoffte Entspannung nach den schweren Jahren der Pandemie bringen und in einen Aufschwung münden. Stattdessen hat es neue Bedrohungen jenseits der Pandemie und wirtschaftliche Belastungen mit sich gebracht. Mitten in Europa herrscht seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine Krieg, es ist zu enormen Preissteigerungen und Engpässen bei Energieressourcen und anderen Rohstoffen gekommen, wir erleben eine Zeitenwende in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik und stehen einer neuen geopolitischen Lage gegenüber. Der globale Aufschwung von Anfang des Jahres ist unter diesen Bedingungen zum Stillstand gekommen.

Die verschiedenen Krisen dieses Jahres bringen für die international sehr exponierte deutsche Wirtschaft erhebliche Belastungen mit sich. Es besteht die Gefahr einer Deindustrialisierung, und das deutsche Geschäftsmodell, das auf einem starken Industriesektor und einer internationalen Ausrichtung der Wirtschaft beruht, ist unter Druck geraten.