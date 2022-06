Deutschlands Gasversorgung : Nun sich zeigt, wie teuer die Abhängigkeit von Russland ist

Auch mit dem Verzicht des Westens auf ein Embargo gegen Moskau war die Gasversorgung in Deutschland wegen der unseligen Abhängigkeit von Russland nicht länger sicher. Das konnte nur von Zeitgenossen bestritten werden, die nach dem 24. Februar 2022 immer noch glaubten, auf russische Lieferungen könne man sich jederzeit verlassen. Aber die Welt hat sich geändert: Russisches Gas ist nicht länger ein zuverlässiger und billiger Rohstoff, über den sich Verbraucher in der Wirtschaft wie in den privaten Haushalten freuen. Billig konnte das Gas aber nur wirken, weil Politik und Wirtschaft selbst nach der russischen Annexion der Krim im Jahre 2014 die aus der Abhängigkeit Deutschlands resultierende Risikoprämie einfach weiter mit null veranschlagten – obgleich Deutschland in der Ölkrise vor einem halben Jahrhundert schon einmal schmerzlich die Kosten von Abhängigkeiten in der Energie erfahren hatte.

Nun wird deutlich, wie exorbitant hoch diese Risikoprämie werden kann, sobald der Herr im Kreml es will. Aus technischen Gründen mag es für Russland nicht erstrebenswert sein, die Gasausfuhren nach Europa für längere Zeit ganz abzuschalten, solange der Rohstoff nicht über neue Pipelines in andere Weltgegenden geschickt werden kann. Aber zum nachhaltigen Erschrecken Deutschlands reicht es schon, die Lieferungen so weit zu reduzieren, dass die Preise deutlich steigen und Sorgen entstehen, wie das Land über den Winter kommen wird. Die Ausrufung der Alarmstufe im Notfallplan Gas durch die Bundesregierung ist daher richtig. Noch ist genug Gas vorhanden. Aber das kann sich ändern.

Für den kommenden Winter zu spät

Wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit bestimmt sich gerade nach ordoliberaler Vorstellung auch durch den politischen Rahmen. Adam Smith, der Stammvater der modernen Volkswirtschaftslehre, hat ausdrücklich betont, wie sehr der wirtschaftliche Erfolg eines Gemeinwesens dessen äußere Sicherheit zur Voraussetzung hat. Versorgungssicherheit bildet eine Komponente der äußeren Sicherheit. Daher können sich die Politiker und Wirtschaftskapitäne, die in den vergangenen 15 Jahren die Abhängigkeit Deutschlands vom russischen Gas orchestriert haben, nicht auf ihre Vorgänger berufen. Als die Bundesrepublik unter den Kanzlern Brandt und Schmidt über die sogenannten Röhrengeschäfte Zugang zum östlichen Erdgas erhielt, wurde genau darauf geachtet, sich von Moskau nicht abhängig zu machen.

Nun hätte es keinerlei Sinn, alleine über die Vergangenheit richten zu wollen. Der Rückblick soll dazu dienen, in einer ziemlich schwierigen Situation Wege für eine gedeihliche Zukunft finden zu helfen. Die Regierung Scholz hat sich seit dem Frühjahr mit einigem Erfolg bemüht, zumindest auf mittlere Sicht für ein alternatives Angebot an Erdgas zu sorgen, wenn auch begleitet von gelegentlicher Kritik an den neuen Lieferanten, an den Kosten im Vergleich zum ehemals vermeintlich billigen russischen Gas sowie an ökologischen Aspekten.

Für den kommenden Winter dürften viele dieser Lieferungen aber ohnehin zu spät kommen. Diese Diversifizierung ist dennoch richtig, denn sie lässt die unkalkulierbare Risikoprämie verschwinden, die aus der Abhängigkeit von einem Lieferanten stammt.

Allerdings rächt sich das sehr viel zögerlichere Vorgehen der Regierung mit Blick auf die Nachfrage nach Gas. Ausgehend von der These, dass sich Gas in der Energieversorgung kurzfristig wohl schneller und großflächiger substituieren ließe als in vielen industriellen Verwendungen, wäre es notwendig gewesen, so rasch wie möglich Gas aus der Energieproduktion herauszunehmen. Da erneuerbare Energien hierzu kurzfristig keinen bedeutenden Beitrag leisten können, richten sich die Blicke notwendigerweise auf die noch vorhandenen Kohle- und Atomkraftwerke. Während sich die Regierung mit Blick auf die Kohle bewegt hat, scheut sie, sich dem Thema Kernenergie zu nähern. Putin dürfte dafür sorgen, dass diese Weigerung keinen Bestand haben wird.

Zwei weitere wichtige Aufgaben bleiben zu bewältigen. Es ist notwendig, Anreize für möglichst umfangreiche Einsparungen zu schaffen. Zudem sollten in der Zuweisung knappen Gases an Unternehmen privatwirtschaftliche Mechanismen wie Auktionen eine Rolle spielen. Für beide Aufgaben haben Ökonomen seit Monaten wichtige Vorschläge unterbreitet, die nicht alleine zurückgewiesen werden sollten, weil manche Ökonomen im Frühjahr das von der Wirtschaft heftig bekämpfte und von der Politik abgelehnte Embargo befürwortet hatten. Gerade in schwierigen Zeiten kann es keinen Mangel an guten Ideen geben.