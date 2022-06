Deutschlands Gasversorgung : Nun zeigt sich, wie teuer die Abhängigkeit von Russland ist

Auch mit dem Verzicht des Westens auf ein Embargo gegen Moskau war die Gasversorgung in Deutschland wegen der unseligen Abhängigkeit von Russland nicht länger sicher. Das konnte nur von Zeitgenossen bestritten werden, die nach dem 24. Februar 2022 immer noch glaubten, auf russische Lieferungen könne man sich jederzeit verlassen. Aber die Welt hat sich geändert: Russisches Gas ist nicht länger ein zuverlässiger und billiger Rohstoff, über den sich Verbraucher in der Wirtschaft wie in den privaten Haushalten freuen. Billig konnte das Gas aber nur wirken, weil Politik und Wirtschaft selbst nach der russischen Annexion der Krim im Jahre 2014 die aus der Abhängigkeit Deutschlands resultierende Risikoprämie einfach weiter mit null veranschlagten – obgleich Deutschland in der Ölkrise vor einem halben Jahrhundert schon einmal schmerzlich die Kosten von Abhängigkeiten in der Energie erfahren hatte.

Nun wird deutlich, wie exorbitant hoch diese Risikoprämie werden kann, sobald der Herr im Kreml es will. Aus technischen Gründen mag es für Russland nicht erstrebenswert sein, die Gasausfuhren nach Europa für längere Zeit ganz abzuschalten, solange der Rohstoff nicht über neue Pipelines in andere Weltgegenden geschickt werden kann. Aber zum nachhaltigen Erschrecken Deutschlands reicht es schon, die Lieferungen so weit zu reduzieren, dass die Preise deutlich steigen und Sorgen entstehen, wie das Land über den Winter kommen wird. Die Ausrufung der Alarmstufe im Notfallplan Gas durch die Bundesregierung ist daher richtig. Noch ist genug Gas vorhanden. Aber das kann sich ändern.