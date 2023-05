Sonnenenergie aus Afrika : Das vermeintliche Solarparadies

Großes Potential: Außer wie hier in Südafrika tut sich beim Ausbau der Solarenergie in Afrika jedoch wenig. Bild: Picture Alliance

Für keinen Kontinent ist Solarenergie besser geeignet als für Afrika – zumindest auf dem Konzeptpapier. Die Sonne scheint in weiten Teilen dreimal so viel wie in Deutschland. Die Ei­genart der Sonnenenergie, viel Land zu verbrauchen je produzierter Kilowattstunde Strom, ist vernachlässigbar in ei­nem Erdteil mit großen brachen Flächen. Sonnenenergie könnte in vielen Teilen alte Dieselmotoren mit ihren krank ma­chenden Abgasen und Treibhausemissionen ersetzen und die rund 600 Millionen Menschen in Subsahara-Afrika versorgen, die bisher ohne Strom auskommen.

Die Bevölkerungsprognose katapultiert die künftige Nachfrage sogar noch in eine neue Dimension. Bis 2050 verdoppelt sich die Bevölkerung des Kontinents auf 2,5 Milliarden Menschen, die alle Strom verbrauchen wollen. Für Sonnenstrom spricht, dass die Kosten von Photovoltaik-Modulen zwischen 1990 und 2020 von 8 Dollar je Watt auf 20 Cent geschrumpft sind, wie die Internationale Energieagentur vorrechnet.