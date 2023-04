Aktualisiert am

Die Finanzpolitiker von CDU und CSU haben schon länger auf die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gedrungen, der Licht in das Dunkel um das Hin und Her der Hamburger Finanzverwaltung zu Steuerzahlungen der Privatbank Warburg im Zusammenhang mit Cum-ex-Geschäften bringen könnte. Die Führung der Unionsfraktion hat etwas mehr Zeit gebraucht, aber am Dienstag lag dann auch ihre Entscheidung vor.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Unter der fett gedruckten Überschrift „Einsetzung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses ,Steueraffäre Scholz-Warburg‘“ informierten der Vorsitzende Friedrich Merz (CDU) und der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt die Mitglieder. „Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Handeln des damaligen Ersten Bürgermeisters Hamburgs und späteren Bundesfinanzministers Olaf Scholz in der Steueraffäre der Warburg Bank wirft erhebliche Fragen auf“, heißt es einleitend in dem Schreiben, das der F.A.Z. vorliegt.