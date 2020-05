Sommerferien im Ausland : Und das soll Urlaub sein?

Der Stoff über Mund und Nase dürfte zum Urlaub 2020 dazu gehören, zumindest auf dem Hin- und Rückweg im Flugzeug. Und im Hotel werden Gäste die aus dem Supermarkt bekannten Abstandsmarkierungen sehen, in öffentlichen Bereichen wird der All-Inclusive-Gast wohl keine Snacks erhalten, die Wellness-Landschaften werden nur eingeschränkt nutzbar sein. „Und das soll Urlaub sein?“, fragt auch Dirk Inger, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Reiseverbands (DRV). Während mancher Kunde wohl noch überlegt, antwortet Inger überzeugt mit: „Ja“.

Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Die etwas andere Ferienreise hat aus seiner Sicht auch Vorzüge. „Es werden deutlich weniger Menschen sein, die in diesem Sommer ins Ausland reisen“, sagt Inger. Tatsächlich hoffen Frühbucher mittlerweile, nach Jahren des Massenansturms im Jahr 2020 Mallorca ohne Warteschlangen zu erleben. Die Corona-Folgen führen wohl zur Vertagung aller Debatten über Urlaubermassen und Overtourism im Ausland.

Für die Reisebranche ist das Fluch und Segen. Inger prognostiziert schon zufriedene Urlauber, die sich über einen „Komfortgewinn“ vor Ort freuen, wenn sich Personal in Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten um weniger Gäste kümmern muss.

Doch weniger Urlauber bedeuten auch weniger Geschäft. Für den Flugbetrieb rechnet Matthias von Randow, der Hauptgeschäftsführer des Luftfahrtverbands BDL, damit, dass in diesem Jahr noch etwa die Hälfte des Vorjahresvolumens erreicht werden kann. Das ist ein Durchschnittswert, der enthält, dass im Januar und Februar der Verkehr noch nahezu ohne Einbußen lief.

„Nennenswerter Anteil“ an Auslandsreisen

Für die Reisebranche hält Inger sich mit Zahlen zurück. „Das Urlauberaufkommen wird deutlich geringer sein. Wir werden mit Sicherheit nicht die Volumina des Vorjahres erreichen“, sagt er. Gleichwohl rechne er mit einem „nennenswerten Anteil“ an Auslandsreisen.

Marktführer TUI hatte für sich jüngst berichtet, dass die vorhandenen Sommerbuchungen Anfang Mai 36 Prozent unter dem Vorjahresstand lagen. Eine Millionenzahl an Kunden wartet also auf den Reisebeginn, Zehntausende haben aber längst storniert. Im Jahr 2019 hatte TUI Anfang Mai schon 59 Prozent aller Reisen für das Sommerhalbjahr verkauft, in laufenden Jahr lagen feste Buchungen für 35 Prozent des Angebots vor. Sie stammen überwiegend aus der Frühbucherphase, TUI hatte den buchungsstärksten Januar in der Konzerngeschichte gemeldet, für April zeigen Reisebürodaten, dass kaum etwas gebucht wurde.

Die Branche will zumindest etwas aufholen. Schließlich werden sich Schätzungen zufolge die Umsatzeinbußen bis Ende Juni auf 11 Milliarden Euro türmen, 2019 setzten Reiseveranstalter knapp 36 Milliarden Euro im ganzen Jahr um. „Die Lage ist hochdramatisch, hunderttausende Arbeitsplätze stehen auf der Kippe“, sagt Inger. In Deutschland arbeiten 2,9 Millionen Menschen in der Reisebranche, für die der Bund aus Sicht von Inger bislang zu wenig getan hat. Er spricht von „unterlassener Hilfeleistung“ der Bundesregierung. Doch neben Staatsgeld sei noch etwas nötig. „Die Situation wird sich nicht überstehen lassen, wenn der Tourismus nicht wieder anspringt“, sagt Inger.