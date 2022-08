Belastung der Deutschen : Wie sich die Regierung in der Steuerpolitik wegduckt

Um den Solidaritätszuschlag ist es still geworden. Das hat einen Grund: Die meisten Arbeitnehmer haben seit der Teil-Abschaffung, die zu Beginn des vergangenen Jahres in Kraft trat, nichts mehr mit ihm zu tun – sieht man einmal von ihren Kapitalerträgen ab. Da kommt in Zeiten von Nullzinsen zumeist nicht so viel zusammen. Nur sehr wenige Steuerzahler müssen daher weiterhin den vollen Obolus von 5,5 Prozent auf die Steuerschuld leisten. Damit die Spitzenverdiener nicht in den Genuss der Soli-Abschaffung kommen, wurde eine Freigrenze eingezogen. Eine Gleitzone verhindert zudem an der entscheidenden Kante im Tarif einen radikalen Zugriff des Fiskus, der dazu geführt hätte, dass ein kleiner Mehrverdienst sogar zu einem geringeren Netto führt. Die Gleitzone hat ihren Preis, es ergeben sich extrem hohe Grenzbelastungen für Einkommen, die dafür nicht vorgesehen sind.

Dieser Makel sollte die grundsätzliche Frage nicht verdecken: Darf man überhaupt eine kleine Gruppe diskriminieren und nur sie weiter mit der einst zur Finanzierung der deutschen Einheit eingeführten Sondersteuer belasten, weil ihre Mitglieder sehr gut verdienen? Viele Steuerrechtler sehen das kritisch. Der zuständige Abteilungsleiter verließ deswegen das Bundesfinanzministerium. Michael Sell streitet seither lieber mit dem Steuerzahlerbund gegen den Rest-Soli, der dem Staat immerhin noch 11 Milliarden Euro einbringt. Auch führende FDP-Politiker sind gegen den Steuerzuschlag vor das Bundesverfassungsgericht gezogen: Florian Toncar und Christian Dürr. Die Hilfen für Ostdeutschland seien ausgelaufen und der Grund für die Ergänzungsabgabe sei damit entfallen, argumentierten sie. Der Erste ist heute Parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium und Teil der Bundesregierung. Der Zweite ist nun FDP-Fraktionsvorsitzender, eine zentrale Größe im Machtgefüge der Ampel. Sie haben die Klage dennoch nicht zurückgezogen.

Richter in roten Roben betreiben die Steuerpolitik

Die Sache ist vertrackt: FDP gegen FDP, Toncar und Dürr gegen den Finanzminister, der Christian Lindner heißt und ihr Parteivorsitzender ist. Früher wollte auch er den Soli abschaffen, nun muss er sich qua Amt für den Erhalt des verbliebenen Zuschlags einsetzen. Diese absurde Konstellation kommt nicht von ungefähr: SPD, Grüne und FDP haben sich nicht auf ein Vorgehen einigen können. Sie haben den Soli im Koalitionsvertrag ausgeklammert und die Entscheidung dem Bundesverfassungs­gericht überlassen.

Damit setzt sich eine ungute Entwicklung fort. Über die Jahre und Jahrzehnte sind die Richter in den roten Roben zu einem wichtigen, wenn nicht gar dem wichtigsten Treiber in der Steuerpolitik geworden. Was findet man nicht an bahnbrechenden Entscheidungen, wenn man zurückschaut: Einführung des Ehegattensplittings, kräftige Ausweitung des Grundfreibetrags, Ausdehnung des Kinderfreibetrags, aber auch das Ende der Vermögensteuer, die Kontrolle der Kapitalerträge, die Reform der Erbschaftsteuer – stets kam der Anstoß aus Karlsruhe. Auch die neue Rentenbesteuerung, die Änderung der Grundsteuer und die geringere Verzinsung von Steuernachzahlungen und Steuererstattungen sind auf ihre Vorgaben zurückzuführen.

Im Klammergriff des Koalitionsvertrages

In der Sache sind die allermeisten Entscheidungen gut begründet: Zusammen veranlagte Ehepaare kann man nicht wie Singles besteuern, der Staat sollte nicht das mit Abzügen belasten, was er selbst als Existenz­minimum definiert und Bedürftigen zukommen lässt, Kinder mindern die steuerliche Leistungsfähigkeit. Dass der Staat lange nicht genau hinschaute, ob Steuerzahler Kapitaleinkünfte haben, war ein Skandal. Dass Rentner und Beamte nach einheitlichen Kriterien besteuert werden, sollte eine Selbstverständlichkeit sein, auch dass Grundstückswerte aus dem Jahr 1964 oder gar 1935 nicht für die aktuelle Besteuerung geeignet sind. Dasselbe gilt für eine Verzinsung von sechs Prozent beim Finanzamt. Wenn Anleihen nichts abwerfen, gibt es keinen Vorteil bei später Steuerzahlung und keinen Nachteil bei verzögerter Erstattung.

Lindner wollte Finanzminister werden. Nun findet er sich im Klammergriff des Koalitionsvertrags. Er drückt, er zieht – aber sein Bewegungsspielraum ist begrenzt. Wenn er es schaffen sollte, die schleichende Mehrbelastung aus dem Zusammenspiel von Inflation und progressivem Steuertarif zurückzudrehen, wäre das schon ein Erfolg. In der großen Steuerpolitik herrscht absehbar weiterhin Stillstand. Dabei geht es stets um Anreize und Ausgleich, um Wachstum und Verteilung. Das gehört in den Bundestag, nicht in den Gerichtssaal. Es ist ein Armutszeugnis, wenn sich Regierungen in solchen Fragen wegducken. Der Umgang mit dem Rest-Soli ist leider symptomatisch.