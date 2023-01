F.A.Z. Exklusiv : Bundesfinanzministerium gibt Verteidigung des Solidaritätszuschlags auf

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Mittwoch in Berlin Bild: dpa

Das Bundesfinanzministerium geht auf Distanz zum Solidaritätszuschlag. Nach Informationen der F.A.Z. hat Christian Lindner (FDP) persönlich entschieden, dass sein Haus seinen Beitritt zu einem Verfahren vor dem Bundesfinanzhof zurückzieht. Am Mittwoch ist das oberste Gericht in Steuersachen über den bemerkenswerten Schritt des FDP-Politikers informiert worden. Er korrigiert damit eine Entscheidung seines Vorgängers Olaf Scholz (SPD), der nun bekanntlich im Kanzleramt sitzt.

Es ist nicht davon auszugehen, dass Lindner seinen Entschluss mit den Koalitionspartner abgestimmt hat. SPD und Grüne stehen in der Steuerpolitik für einen grundsätzlich anderen Kurs, sie würden vermutlich den Solidaritätszuschlag ausweiten oder durch einen zweiten ergänzen, wenn die FDP mitspielte.

Am nächsten Dienstag findet die mündliche Verhandlung zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags in der aktuellen gesetzlichen Regelung vor dem Bundesfinanzhof in München statt. In einem Musterverfahren des Bundes der Steuerzahler wehrt sich ein Ehepaar aus Bayern gegen die Festsetzung der Vorauszahlungen zum Solidaritätszuschlag für die Jahre 2020 und 2021.

Kein Vertreter des Ministeriums in München

Nach Auffassung der Kläger ist mit dem Jahr 2020 die verfassungsrechtliche Grundlage für die Erhebung des Solidaritätszuschlags weggefallen, weil der Solidarpakt II Ende 2019 ausgelaufen ist. In der ersten Instanz ist das Finanzgericht Nürnberg den Argumenten der Kläger nicht gefolgt und hat die Klage abgewiesen. Das Ehepaar hat daraufhin die Revision beim Bundesfinanzhof beantragt. Anders als zunächst geplant wird in München nun kein Vertreter des Bundesfinanzministeriums erscheinen und den „Soli“ verteidigen.

Anfang 2021 wurde der Solidaritätszuschlag für die allermeisten Steuerzahler abgeschafft – zumindest in der Einkommensteuer. Nur etwa 3,5 Prozent der alten Soli-Zahler werden weiterhin zur Kasse gebeten. Rund 90 Prozent werden seitdem vollständig von dem Steuerzuschlag verschont, der in den Neunzigerjahren zur Finanzierung des Aufbaus in Ostdeutschland eingeführt wurde. Ein weiterer Teil der Steuerzahler ist zumindest teilweise von der Zusatzlast befreit. Auf die Körperschaftsteuer sowie auf die Abgeltungsteuer wird diese Ergänzungsabgabe weiter erhoben.

Im Koalitionsvertrag ist das Thema ausgeklammert

Im Koalitionsvertrag haben die Ampelpartner das heikle Thema Solidaritätszuschlag ausgeklammert. Die FDP ist schon lange dafür, den Soli komplett abzuschaffen, weil die alte Begründung weggefallen ist. Unverändert hält Bundesfinanzminister Lindner die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags für wünschenswert, auch wenn dies in der Ampelkoalition nicht mehrheitsfähig ist. Ungeachtet dessen befürwortet das Bundesfinanzministerium eine höchstrichterliche Klärung der Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags.

Die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags wäre aus Sicht des Bundesfinanzministeriums ökonomisch richtig, wie es nach Weihnachten in einem Grundsatzpapier zur Wirtschafts- und Finanzpolitik bekräftigt hat. Dahinter steht folgende Einschätzung: Die effektive und die nominale Steuerbelastung für Unternehmen in Deutschland gehören zu den höchsten im internationalen Vergleich. Der Bedeutung der Steuerpolitik für die Wettbewerbsfähigkeit sei zu lange ausgeblendet worden. Man habe sich in Deutschland darauf verlassen, dass die hohe effektive Belastung durch andere Standortfaktoren ausgeglichen werde. Diese Phase sei beendet. Jetzt sei die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland aber dringend geboten.

Die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags ist für Lindner auch eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit. Denn die Erwartung der Bürger und der betroffenen Unternehmen sei gewesen, dass der Solidaritätszuschlag zeitlich begrenzt zur Bewältigung der Herausforderungen der Wiedervereinigung eingeführt worden war.