Vor zehn Jahren hatte das Niedersächsische Finanzgericht dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorlegt, ob der Solidaritätszuschlag in seiner damaligen Ausgestaltung verfassungswidrig sei. Am Freitag haben die Finanzrichter in Hannover eine Antwort bekommen, die einer Klatsche aus Karlsruhe gleicht.

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin Folgen Ich folge

Dem Finanzgericht wird im Kern Schludrigkeit bescheinigt. Die Vorlage sei unzulässig, denn die Verfassungsmäßigkeit der gerügten Norm im Solidaritätszuschlagsgesetz sei in Hannover nicht sorgfältig genug geprüft worden, heißt es in dem Kammerbeschluss, der vom 7. Juni datiert (2 BvL 6/14)

Soweit das Finanzgericht meine, der Solidaritätszuschlag sei keine Ergänzungsabgabe im Sinne des Grundgesetzes, „fehlt es an einer argumentativen Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung und Literatur“, rügt die Kammer. Die Bundesverfassungsrichter erinnern daran, dass der Bundesfinanzhof (BFH) die Verfassungskonformität des Soli für das Streitjahr 2007, um das es auch in dem Verfahren aus Hannover geht, mit ausführlicher Begründung bejaht habe. Das Urteil des höchsten deutschen Finanzgerichts aus dem Jahr 2011 hätten die Richter in Hannover jedoch gar nicht berücksichtigt.

Ursprünglich war der Soli befristet

Im Ausgangsverfahren hatte ein leitender Angestellter geklagt, der sich gegen die Festsetzung des Solidaritätszuschlags für den Veranlagungszeitraum 2007 wehrte. Er argumentierte, der Soli sei eine Ergänzungsabgabe, um Bedarfsspitzen im Haushalt abzudecken. Deswegen dürfe er nur ausnahmsweise, aber nicht auf Dauer erhoben werden. Der Solidaritätszuschlag war im Jahr 1991 eingeführt worden, um die finanziellen Herausforderungen der Wiedervereinigung zu bewältigen. Ursprünglich war die Ergänzungsabgabe auf ein Jahr befristet, aber dabei blieb es bekanntlich nicht.

Nach Ansicht der Finanzrichter hätte der Soli im Streitjahr 2007 angesichts der umfassenden Steuerermäßigungen in den vorangegangenen Jahren entfallen müssen. Auch an dieser Stelle vermisst das Bundesverfassungsgericht jedoch eine Auseinandersetzung mit den entgegengesetzten Stimmen in Rechtsprechung und Literatur, die von einem fortbestehenden Finanzbedarf des Bundes ausgehen, der die Weitererhebung des Solidaritätszuschlags rechtfertige. Die „punktuellen Steuersenkungen“, auf die das Finanzgericht verweise, erreichten im Übrigen „bei Weitem nicht den Umfang der jährlich durch den Solidaritätszuschlag erzielten Einnahmen in Höhe von über 10 Milliarden Euro“, heißt es in dem Beschluss.

Das Finanzgericht hatte außerdem einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes angenommen. Zur Begründung hatte es auf unterschiedliche steuerrechtliche Ermäßigungen im Zusammenhang mit der Festsetzung des des Solidaritätszuschlags verwiesen. Das Karlsruher Gericht bezweifelt aber bereits, dass deswegen eine Ungleichbehandlung anzunehmen sei. Es sei „fraglich, ob die nur mittelbaren Auswirkungen von Normen des Einkommen- und Körperschaftssteuerrechts im Rahmen des Solidaritätszuschlags zu einer rechtfertigungsbedürftigen Ungleichbehandlung führten.

Letztlich könne die Frage aber offenbleiben. „Denn jedenfalls fehlt es an einer sorgfältigen Prüfung möglicher Rechtsfertigungsgründe“, für die vom Finanzgericht angenommene Ungleichbehandlung des Klägers. Das Bundesverfassungsgericht verweist hier auf die Möglichkeit gesetzlicher Typisierung und Vereinfachung.

Zweite Klatsche aus Karlsruhe

Es ist schon das zweite Mal, dass das Bundesverfassungsgericht das Niedersächsische Finanzgericht im Streit um den Solidaritätszuschlag abblitzen lässt. Schon im Jahr 2009 hatten die Finanzrichter den Fall, um den es jetzt abermals ging, in Karlsruhe vorgelegt. Doch schon die erste Vorlage verwarf das Bundesverfassungsgericht 2010 als unzulässig, aus ähnlichen Gründen wie dieses Mal.

Das Finanzgericht habe seine Ansicht von der Verfassungswidrigkeit des Solidaritätszuschlags nicht ausreichend begründet. Auch habe es die Karlsruher Gundsatzentscheidung zu Ergänzungsabgaben von 1972 nicht hinreichend berücksichtigt. Damals entschied Karlsruhe, es sei verfassungsrechtlich nicht geboten, eine Ergänzungsabgabe zu befristen. Ausdrücklich offengelassen wurde die Frage, ob sich ein verfassungsrechtlicher Zwang zur Aufhebung der Ergänzungsabgabe ergebe, wenn die Voraussetzungen für ihre Erhebung „evident“ entfallen.

Mehr zum Thema 1/

Die Frage, ob der Soli überhaupt noch weiter erhoben werden darf, stellt sich auch in den beiden Verfahren zum Solidaritätszuschlag, über die das Karlsruher Gericht noch entscheiden muss. Mehrere FDP-Politiker und zwei Verbände haben Verfassungsbeschwerde dagegen erhoben, dass seit 2021 rund 10 Prozent der Steuerpflichtigen die Ergänzungsabgabe weiterhin zahlen müssen, die die Ampelregierung für die ganz große Mehrheit der Steuerpflichtigen abgeschafft hat. Mit Urteil von Januar diesen Jahres hatte der Bundesfinanzhof entschieden, der Solidaritätszuschlag sei „noch nicht verfassungswidrig“. Wann das letzte Wort dazu vom Bundesverfassungsgericht kommt, ist noch offen.