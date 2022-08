Fliegen, Fahren oder Ökostrom : „Eine Solaranlage hat keinen Klimaeffekt“

Herr Wambach, wenn ich von Frankfurt nach Sevilla fliege, treibe ich damit den Klimawandel voran?

Ein innereuropäischer Flug wird keine zusätzlichen Emissionen von Kohlendioxid (CO 2 ) liefern. Denn der Flug gehört zum europäischen Emissionshandel: Für ein Teil der CO 2 -Emissionen muss die Fluglinie Zertifikate kaufen. Weil die Gesamtmenge an Zertifikaten gedeckelt ist, müssen andere weniger kaufen. Der einzelne Flug ändert Europas CO 2 -Emissionen nicht.

Aber ich senke doch die Treibhausgasemissionen mit einer Solaranlage auf dem Dach?

Das hat keinen Klimaeffekt. Ihre und andere Solaranlagen führen dazu, dass wir weniger konventionellen Strom benötigen. Dadurch brauchen wir weniger Zertifikate aus dem europäischen Emissionshandel. Dann stehen anderen mehr zur Verfügung.