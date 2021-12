Streit um „Ramschpreise“ : Söder kritisiert Özdemirs Vision für die Landwirtschaft

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich in die Dumping-Preis-Debatte für Lebensmittel eingeschaltet. Ziel müsse es sein, den Preisdruck durch die Handelskonzerne zu vermindern und die Staatsbürokratie in der Landwirtschaft zu verringern.

Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, nimmt nach einer Video-Konferenz des CSU-Vorstands an einer Pressekonferenz in der CSU-Landesleitung teil. Bild: dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Vorstoß von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) gegen Dumping-Preise für Lebensmittel kritisiert. Die Bundesregierung sei „nicht dazu da, den Menschen vorzuschreiben, was oder wie viel sie essen“ solle, sagte Söder der „Bild“-Zeitung. Özdemir setze auf weniger Tierhaltung der Bauern und dafür auf mehr Cannabis-Anbau in Deutschland. Söder zweifelte, ob das die richtige „Vision“ für die Landwirtschaft sei.

Er sagte der „Bild“-Zeitung: „Besser wäre es für die Landwirte, wenn der Preisdruck durch die Handelskonzerne vermindert und die Bürokratie durch den Staat verringert würde“.

Landwirtschaftsminister Özdemir hatte der „Bild am Sonntag“ gesagt, es dürfe „keine Ramschpreise für Lebensmittel mehr geben, sie treiben Bauernhöfe in den Ruin, verhindern mehr Tierwohl, befördern das Artensterben und belasten das Klima“. Lebensmittel dürften zwar kein Luxusgut werden, doch der Preis müsse „die ökologische Wahrheit stärker ausdrücken“. Zudem will Özdemir sich gegen Massentierhaltung einsetzen und verbindliche Regeln zur Reduzierung dickmachender Inhaltsstoffe in Fertiglebensmitteln einführen. Er erwartete außerdem einen Boom im deutschen Hanfanbau nach der Legalisierung von Cannabis.

Daraufhin hatten Sozialverbände gefordert, ärmere Menschen nicht übermäßig durch steigende Lebensmittelpreise zu belasten. Der Bauernverband rief zum Kauf regionaler Lebensmittel auf.