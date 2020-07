Söder für Staatsbeteiligungen : „Es reicht nicht, nur die Lufthansa zu retten“

Aktualisiert am

Will nicht nur die Lufthansa retten: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), hier im April mit Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Bild: dpa

Bayerns Ministerpräsident will weitere Unternehmen mit Staatsbeteiligungen retten. Die Autozulieferer würden „massiv unter Druck kommen“, warnte Söder. Das liege auch an der Corona-Entwicklung in Amerika.