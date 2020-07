Kaffeehausstühle von Thonet : Alt eingesessen

Aktualisiert am

Wo das Leben eines Holzstuhls normalerweise endet, nimmt der „214“ seinen Anfang. Im Ofen. Das Exemplar im Thonet-Werk sieht aus wie ein auf die Seite gelegter Schornstein. Seine Luke öffnet sich und ihr Schwung stößt den beiden Mitarbeitern des Möbelherstellers Wasserdampf ins Gesicht. Einer von ihnen greift ins Innere und zieht ein konisch gedrechseltes Stück Buche heraus. Der Rest der Ladung darf weiter vor sich hin dampfen, bis sie ebenso weich gegart ist.

„Mindestens zwei Stunden, besser sind vier“, sagt der ältere der beiden Männer, mit Kinnbart, T-Shirt der Metal-Band Viking und Armen, die bezeugen, dass die Arbeit hier nicht von einer Maschine erledigt wird. Nach zwei oder besser vier Stunden also ist das Holz so weich gegart, dass die Fachleute von Thonet damit machen können, was dem Möbelunternehmen zu Berühmtheit verholfen hat: es zu biegen.