Aktualisiert am

So viele tote Bäume wie noch nie

Deutschlands Wälder : So viele tote Bäume wie noch nie

Dem deutschen Wald geht es nach einer Erhebung des Bundeslandwirtschaftsministeriums nicht gut. Noch nie seien so viele Bäume abgestorben wie im vergangenen Jahr. Zudem wiesen vier von fünf Bäumen lichte Kronen auf. „Der Kronenzustand ist wie ein Fieberthermometer“, sagte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Mittwoch in Berlin. „Die Waldzustandserhebung zeigt: Unsere Wälder sind krank.“

Die entsprechende Untersuchung wird seit dem Jahr 1984 durchgeführt. Damals war schon einmal von einem Waldsterben die Rede. Als eine der Ursachen galt der Ausstoß von Schwefeldioxid.

Kritik von Grünen und FDP

Die Sorge um den Wald führte unter anderem dazu, dass Kraftwerke Filteranlagen einbauen mussten und der Katalysator in Autos Pflicht wurde. Die aktuellen Probleme werden vor allem auf die vergangenen drei heißen und trockenen Jahre zurückgeführt. Borkenkäfer, Waldbrände und die immer wieder auftretenden Stürme setzen den Bäumen zu. Besonders ältere Bäume über 60 Jahre seien vom Absterben bedroht, heißt es in dem Bericht.

Klöckner verwies darauf, dass insgesamt 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stünden, um abgestorbene oder von Schädlingen befallene Bäume aus dem Wald zu schaffen und neue Baumarten anzupflanzen, die nicht so empfindlich gegen den Klimawandel sind wie die in Deutschland noch stark verbreitete Fichte. Einen Teil des Geldes – 800 Millionen Euro – hatten Bund und Länder schon 2019 bereitgestellt, die übrigen 700 Millionen Euro vom Bund stammen aus dem Corona-Konjunkturpaket.

Mehr zum Thema 1/

Die wieder mit Wald anzupflanzende Fläche belief sich Ende vergangenen Jahres auf 277.000 Hektar. Die Schadholzmenge summiert sich auf 171 Millionen Kubikmeter. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ermahnte die Waldbesitzer, die staatlichen Fördermittel in eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder zu investieren.

Auch Umweltorganisationen wie Greenpeace kritisieren, dass dies noch nicht ausreichend geschehe. Sowohl die Grünen als auch die FDP halten die staatlichen Fördermittel für zu wenig. Klöckner sagte, Waldbauern wüssten, was zu tun sei. Sie hätten im Zweifelsfall „mehr Ahnung als eine Ministerin“.