Milliarden-Versprechen : So teuer könnte eine grüne Bundesregierung werden

Besser könnte es für die Grünen dieser Tage kaum laufen. In der Europawahl verwiesen sie die SPD auf den dritten Platz und ihre Beliebtheitswerte steigen weiter. In manchen Umfragen ist die Partei mittlerweile schon die stärkste Kraft. Ob Klimafonds, Kindergrundsicherung oder die Abschaffung von Hartz IV: viele Vorhaben der Grünen treffen den Nerv der Wähler. Noch profitieren die Grünen als Oppositionspartei davon, dass sie ihre Pläne nicht finanzieren müssen. Klar ist aber auch: sollte es zu einer Regierungsbeteiligung im Bund kommen, würde das teuer – nicht zuletzt für die Wähler der Grünen.

Eine Zahl hat die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt vor wenigen Tagen schon einmal genannt: Mindestens 100 Milliarden Euro wollen die Grünen in einen Klimafonds investieren. Neue Stromleitungen, höhere Dämme in Überflutungsgebieten, das Pflanzen neuer Baumsorten, die mit Hitze besser klar kommen: Für Maßnahmen wie diese ist der Klimafonds gedacht. Woher das Geld dafür kommen soll, wird noch überlegt. Nach der Sommerpause soll das Finanzierungskonzept stehen.

Was Göring-Eckardt schon ankündigte: „Wir können das nicht einfach nebenbei aus dem Bundeshaushalt finanzieren.“ Der größte Teil des Fonds soll nach den bisherigen Gedankenspielen über Kredite finanziert werden, eine Art Klima-Bundesagentur soll diese am Kapitalmarkt aufnehmen. Die Grünen hoffen so, die im Grundgesetz festgeschriebene Schuldenbremse, die neue Schulden eigentlich verhindern soll, zu umgehen. Ob das rechtlich funktionieren wird, ist fraglich. Weitere Mittel für den Fonds könnten aus dem Streichen von Subventionen für Diesel, Kerosin und die Landwirtschaft kommen. Diese kritisieren die Grünen schon seit langem. 50 Milliarden Euro versickerten so jedes Jahr, sagen sie.

Soli-Einnahmen als Kindergrundsicherung

Schon etwas älter sind die Pläne für eine „Kindergrundsicherung“. Diese soll die bestehenden Leistungen für Familien – Kindergeld, Kinderzuschlag sowie die Kinderregelleistungen für Hartz-IV-Haushalte – ablösen. Geht es nach den Grünen, soll der Staat künftig für jedes Kind unabhängig vom Elterneinkommen 280 Euro im Monat zahlen. Für Haushalte von Geringverdienern und Arbeitslosen würde dieser Betrag aufgestockt, je nach Einkommenshöhe auf bis zu 500 Euro je Kind. Mehrkosten: 10 Milliarden Euro im Jahr.

Zur Finanzierung soll vor allem der Solidaritätszuschlag herhalten. „Man muss den Soli nicht abschaffen“, sagt Göring-Eckardt. Damit stellt sie sich allerdings gegen die vorherrschende Meinung in der Fachliteratur. Viele Staatsrechtler argumentieren: Wenn der Grund für den Steuerzuschlag – die Finanzierung der Folgekosten aus der Wiedervereinigung – nicht mehr besteht, ist auch der Soli nicht mehr zu rechtfertigen.

Nicht behalten, sondern abschaffen wollen die Grünen dagegen den steuerlichen Kinderfreibetrag. Doch auch das ist verfassungsrechtlich heikel. Der Kinderfreibetrag soll sicherstellen, dass Eltern gegenüber Kinderlosen mit dem gleichen Einkommen nicht zu stark besteuert werden. Einer der Grundsätze des Steuerrechts ist, dass jeder nach seiner individuellen Leistungsfähigkeit zu besteuern ist. Die Kindergrundsicherung der Grünen müsste also so hoch sein, dass sie die Kosten aus der Verpflichtung abdeckt, die Kinder mit dem Lebensnotwendigen auszustatten und für ihre Bildung zu sorgen. Es ist fraglich, ob das mit einem Betrag für alle nichtbedürftigen Haushalte getan ist.