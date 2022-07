Produktion auf 30-Jahres-Tief : So steht es um Frankreichs Atomkraft

Der französische Kernkraftwerkspark bleibt geschwächt, aber die Sorgen sind diese Woche etwas kleiner geworden. So ist die Atomaufsichtsbehörde zu dem Ergebnis gekommen, dass der am weitesten verbreitete Reaktortyp „wenig oder sehr wenig anfällig“ ist für das Phänomen von Spannungskorrosion, also einer Rissbildung an Rohrleitungen. Dies war Ende vergangenen Jahres an Reaktoren der neuesten Generation entdeckt worden und zog im Kraftwerkspark seither immer weitere Kreise – mit dem Ergebnis, dass von den 56 französischen Atomreaktoren aktuell zwölf wegen erwiesener oder vermuteter Korrosion nicht am Netz sind. Befürchtet worden war, dass sämtliche Anlagen repariert werden müssen – und das ausgerechnet in der aktuellen Energiekrise.

Mit den vom Kraftwerksbetreiber Electricité de France (EdF) bislang erlangten Kenntnissen – die Atomaufsichtsbehörde zählt dazu unter anderen fast 70 Laboruntersuchungen von Schweißnähten – dürfte sich das Korrosionsphänomen auf die vier neuesten Reaktoren mit 1450 Megawatt Leistung sowie die 20 neueren Reaktoren mit 1300 Megawatt Leistung beschränken, wohingegen die übrigen 32 älteren Reaktoren mit 900 Megawatt Leistung nicht repariert werden müssten. Die von EdF geplante Wartungsstrategie findet die Zustimmung der Aufseher, zumindest nach derzeitigem Kenntnisstand. Einzig an einem Reaktor des Kernkraftwerks Belleville an der Loire fordern sie ein Vorziehen der Kontrolle.

„Krisen von bisher unbekanntem Ausmaß“

EdF will in den kommenden drei Jahren alle Reaktoren untersuchen, wobei die Anlagen mit 1450 und 1300 Megawatt Leistung Vorrang haben. Die Ergebnisse des von dem Konzern in den vergangenen Monaten entwickelten Ultraschallprüfverfahrens nennt die Atomaufsichtsbehörde „ermutigend“. Es soll die Tiefe der Korrosionsrisse erkennen, die sich an Leitungen des sogenannten Sicherheitsinjektionskreislaufs und im Falle eines Reaktors auch an Saugleitungen des Kühlkreislaufs befinden. EdF, dessen Vollverstaatlichung für knapp 10 Milliarden Euro die französische Nationalversammlung diese Woche abgesegnet hat, will mit den Ultraschallprüfungen in der zweiten Jahreshälfte beginnen.

Das Korrosionsproblem verschärft die Lage auf dem französischen Strommarkt, der ohnehin angespannt ist durch den Wegfall von russischen Gaslieferungen. EdF rechnet in diesem Jahr mit einer so geringen Elektrizitätsproduktion aus seinen Kernkraftwerken wie zuletzt vor 30 Jahren. In den vergangenen Monaten wurde Frankreich zum Nettoimporteur von deutschem Strom, nachdem es zuvor jahrelang umgekehrt war.

In der EdF-Bilanz hinterlässt das Spuren. Der Konzern schreibt aktuell tiefrote Zahlen und kam im ersten Halbjahr auf einen Nettoverlust von 5,3 Milliarden Euro. Die Ergebnisse spiegelten die Schwierigkeiten bei der Erzeugung von Atomstrom in Frankreich, aber auch die Auswirkungen der von der Regierung eingeführten „Tarifbremsen“ wider, sagte der scheidende EdF-Chef Jean-Bernard Lévy am Donnerstag. Die Regierung hat den Anstieg der Strom- und Gaspreise seit vergangenem Herbst gedeckelt und EdF angewiesen, große Atomstrommengen vergünstigt an Wettbewerber zu verkaufen.

Ein am Dienstag veröffentlichter Bericht der französischen Energienetzagentur verdeutlicht den Ernst der Lage. Mit Blick auf die Gasengpässe und die Kraftwerksausfälle sprach sie darin von dem „Zusammentreffen zweier Krisen von bisher unbekanntem Ausmaß“. Besondere Sorgen bereiten ihr, dass die Großhandelspreise für Strom in Frankreich höher als im übrigen Europa seien, ja gar einen „historischen Abstand zu den deutschen Preisen“ aufweisen – und das, obwohl Frankreich dank diversifizierter Versorgung von einem der niedrigsten Gaspreise in Europa profitiere, der sogar weit unter dem deutschen liege. Tatsächlich hat Frankreich vier Terminals zur Einfuhr von Flüssiggas und bezieht weniger Erdgas aus Russland.

Die Energienetzagentur betont, dass das Korrosionsproblem zu einem schon sehr vollen Wartungskalender hinzugekommen sei. Es habe am Markt zu größerer Unsicherheit darüber geführt, ob EdF die betroffenen Kraftwerke noch vor dem Winter wieder in Betrieb nehmen kann. Die Terminpreise, also Preise für Stromlieferungen in den kommenden Monaten, wurden dadurch weiter angeheizt.

Wahrscheinlich eine Kombination aus beidem

Doch rational kann sich die Behörde nicht mehr erklären, was sich derzeit am Markt abspielt. Sie kommt in ihrer Analyse zu dem Schluss, dass die Großhandelsstrompreise „sehr weit“ von denjenigen entfernt liegen, die sich aus der Modellierung der Produktionskosten und den öffentlich verfügbaren Informationen über den Kernkraftwerkspark ergeben.

Folgt man den Berechnungen der französischen Netzagentur, erwartet der Markt mit den aktuellen Preisen regelrechte Extremszenarien. An je­weils 200 Stunden im Schlussquartal dieses und im ersten Quartal des kommenden Jahres würde die kurzfristige Stromnachfrage demnach nicht durch ein Stromangebot aus heimischer Er­zeugung in Frankreich oder aus dem Ausland bedient werden können.

Das spiegele entweder Erwartungen einer starken Knappheit oder eine hohe Risikoprämie auf dem französischen Strommarkt und wahrscheinlich eine Kombination aus beidem, schreibt die Behörde. Sie will Marktakteure befragen und stellt klar: „Selbst pessimistische Szenarien bezüglich der Verfügbarkeit des Kernkraftwerks und eines kalten Winters führen nicht zu einer so hohen Anzahl von Stunden, in denen die Preisobergrenze erreicht wird, wie sie von den Marktpreisen erwartet wird.“

Derweil teilte das französische Energieministerium am Mittwoch mit, dass Frankreich im kommenden Winter bis zu 130 Gigawattstunden Gas am Tag nach Deutschland pumpen könnte – aber auch nur, wenn technische Nachrüstungen vorgenommen würden. Im kompletten Winter ergäbe das maximal 20 Terawattstunden. Zum Vergleich: Allein im vergangenen Januar verbrauchte Deutschland rund 130 Terawattstunden.